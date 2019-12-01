В Петербурге полиция задержала десятки фанатов "Спартака"

В Санкт-Петербурге полиция в преддверии футбольного матча между местным "Зенитом" и московским "Спартаком" задержала десятки фанатов - главным образом, болельщиков московского клуба.

По данным сайта Фонтанка.ру, задержаны были 86 футбольных фанатов. Из них 81 болельщик "Спартака" и пятеро зенитовцев. Большинство из них было оштрафовано по статье о мелком хулиганстве, пять человек заплатят за распитие алкоголя на улице.

В официальном твиттере фанатов "Спартака" утверждается, что задержанных были "сотни", и около 200 человек оставались в отделениях днём 1 декабря. Утверждается, что фанатов задерживают "без разбора".

Накануне после матча молодежных составов "Зенита" и "Спартака" в Петербурге полиция задержала шестерых фанатов. Как сообщает "Фонтанка", во время игры они с трибун выкрикивали оскорбления в адрес игрока "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, называя его "кривоногим".​ При этом самого Дзюбы на поле не было.

По данным издания, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ("Центра "Э"") увезли в отдел полиции фанатов московского клуба "Спартак". Что произошло с молодыми людьми после – неизвестно, пишет Север.Реалии.

Во время матча сборной России в Сан-Марино в прошлом месяце группа фанатов также выкрикивала с трибун оскорбления в адрес Дзюбы. После этого в РФС заявляли, что таких фанатов необходимо лишить права посещения стадионов.