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Три жизненно необходимых лекарства приравняли в России к наркотикам

Работа в отделении диагностики Российского онкологического научного центра имени Блохина

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С 1 декабря в России три препарата, входящих в список жизненно необходимых лекарств, внесены в список сильнодействующих, за незаконный оборот которых грозит до восьми лет лишения свободы.

Речь идёт о противоэпилептическом препарате прегабалин, опиоидном обезболивающем тапентадол и каплях для расширения зрачка тропикамид.

Постановление о внесении этих лекарств в список сильнодействующих ещё в мае подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В Минздраве тогда заявляли, что препараты всё равно можно будет купить в аптеках по рецепту, выписанному врачом, а решение приравнять их к наркотикам продиктовано высоким спросом на них у страдающих зависимостью от опиоидов.

Пациенты с онкологическими заболеваниями применяют препарат тапентадол на последних стадиях рака.

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