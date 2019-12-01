Песков: встреча Путина и Зеленского "обязательно состоится"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря "обязательно состоится" личная встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.
С такими утверждениями Песков выступил на телеканале "Россия 1". По его словам, точный формат двусторонней встречи будет определён позже.
Саммит в нормандском формате - это встреча лидеров 4-х государств, Франции, Германии, России и Украины, посвящённый российско-украинским отношениям, в первую очередь урегулированию конфликта в Донбассе. Украинская сторона ранее не подтверждала договорённости о том, что Путин и Зеленский проведут переговоры также вдвоём, без лидеров Германии и Франции. Ряд украинских политиков призывали Зеленского этого не делать.
Помощник Путина Юрий Ушаков также в воскресенье заявил, что есть "намерение" организовать двустороннюю встречу, которая, по его словам, может продлиться от 30 минут до полутора часов. О возможной двусторонней встрече сказал также глава МИД России Сергей Лавров. В Киеве заявления российских представителей пока не комментировали.
По словам Пескова, во время встречи лидеры попытаются "найти какие-то развязки". Он упомянул о необходимости решить вопрос с транзитом газа через Украину. Лавров же сказал, что в России готовы к полноформатному восстановлению отношений с Украиной.
Путин и Зеленский 9 декабря в Париже впервые встретятся лично, ранее они общались только по телефону.
- Перед согласованием даты встречи в "нормандском формате" Украина пошла на ряд уступок, в том числе согласилась с так называемой формулой Штайнмайера о порядке проведения выборов в неподконтрольных сейчас Украине районах Донбасса. Оппозиция критикует Зеленского за уступки. Президент Украины утверждает, что необходимо попробовать договориться с Россией о мирном урегулировании конфликта, который длится уже более 5 лет.
- Украина обвиняет Россию в оккупации районов Донецкой и Луганской областей, а Россия утверждает, что там имеет место внутриукраинский конфликт между сепаратистами и властями в Киеве. Германия и Франция настаивают на реализации Минских соглашений, которые предусматривают особый статус отдельных районов Донбасса в составе Украины.
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