Песков: встреча Путина и Зеленского "обязательно состоится"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что во время саммита в "нормандском формате" в Париже 9 декабря "обязательно состоится" личная встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

С такими утверждениями Песков выступил на телеканале "Россия 1". По его словам, точный формат двусторонней встречи будет определён позже.

Саммит в нормандском формате - это встреча лидеров 4-х государств, Франции, Германии, России и Украины, посвящённый российско-украинским отношениям, в первую очередь урегулированию конфликта в Донбассе. Украинская сторона ранее не подтверждала договорённости о том, что Путин и Зеленский проведут переговоры также вдвоём, без лидеров Германии и Франции. Ряд украинских политиков призывали Зеленского этого не делать.

Помощник Путина Юрий Ушаков также в воскресенье заявил, что есть "намерение" организовать двустороннюю встречу, которая, по его словам, может продлиться от 30 минут до полутора часов. О возможной двусторонней встрече сказал также глава МИД России Сергей Лавров. В Киеве заявления российских представителей пока не комментировали.

По словам Пескова, во время встречи лидеры попытаются "найти какие-то развязки". Он упомянул о необходимости решить вопрос с транзитом газа через Украину. Лавров же сказал, что в России готовы к полноформатному восстановлению отношений с Украиной.

Путин и Зеленский 9 декабря в Париже впервые встретятся лично, ранее они общались только по телефону.