В Петербурге умер дирижёр Марис Янсонс

В Санкт-Петербурге умер дирижёр Марис Янсонс. Ему было 76 лет. Причиной смерти агентства называют сердечную недостаточность.

Янсонс - уроженец Риги. Он сын известного дирижёра Арвида Янсонса. В тогдашний Ленинград он переехал с родителями в 1956 году. Учился в консерватории по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Впоследствии учился также в Вене и Зальцбурге, среди его учителей были Евгений Мравинский, Ханс Сваровски и Герберт фон Караян.

Марис Янсонс с 1979 по 2000 год был главным дирижером оркестра филармонии Осло. Кроме того, возглавлял оркестры в Питтсбурге, Лондоне, Амстердаме. С 2003 года Марис Янсонс был главным дирижёром оркестра Баварского радио. Как приглашённый дирижёр, выступал практически со всеми знаменитыми оркестрами мира, в том числе дирижировал новогодними концертами Венского филармонического оркестра.

Был лауреатом Международного конкурса Фонда Герберта фон Караяна и Премии Эрнста фон Сименса, которую называют "Нобелевской премией для музыкантов".