В Дижоне за 6,2 миллиона евро продана икона чешского мастера XIV века

На аукционе во Франции нью-йоркский Метрополитен-музей приобрёл уникальное произведение искусства XIV века. В Дижоне за 6,2 миллиона евро продана с молотка икона "Мадонна с младенцем на троне", атрибутированная как произведение Мастера Вышебродского алтаря.

Эта икона впервые появляется на торгах. Мастер Вышебродского алтаря – ключевая фигура Северного Возрождения. Бесспорными считаются лишь девять алтарных образов (до 1350 г.) из цистерцианского монастыря в Высшем Броде (Южная Чехия). И лишь четыре из них признаны произведениями Мастера, а не его учеников. Все остальные, находящиеся в Чехии и Германии, приписываются Мастеру по признакам стиля – их не более десятка, отмечается в публикации Международного французского радио.

(Видео на фрацузском языке с английскими субтитрами)



Экспертизу проводили куратор пражской Национальной галереи Ольга Пуйманова и специалист по готической живописи Чешского института истории искусств в Праге Ян Клипа. Как пишет La gazette Drouot, между признанными произведениями Мастера и вновь найденной Мадонной "существует множество связей, в том числе расположение драпировок, а также выразительность лица и нежные жесты, характерные для творчества Мастера Высшебродского алтаря".

Число крупных работ, покидающих территорию Франции, таково, что пора поставить под вопрос эффективность нынешней системы и, прежде всего, людей, отвечающих за неё.



При радиографическом исследовании, выяснилось, что под слоем чёрной краски, скрывающей фон, находится характерный "архитектурный задник". По-видимому, слой чёрной краски был нанесен в 18 веке с целью сосредоточить внимание зрителя на образе Мадонны с младенцем. Новому владельцу придется проводить тщательную реставрацию.



Аукционный дом Cortot & Associés вёл трансляцию аукциона онлайн, но по соображениям безопасности предложения принимались только лично или по телефону.

Чтобы праздновать победу, музею Метрополитен еще нужно получить экспортный сертификат. По французским законам, Франция может перекупить проданный с молотка шедевр, если заплатит за него установленную на аукционе цену.



Но, как пишет La Trubine de l’Art, очень мало вероятно, что французское министерство культуры выделит нужную сумму, несмотря на то, что ни одной работы Мастера Вышебродского алтаря в экспозиции Лувра нет. «Число крупных работ, покидающих территорию страны, таково, что эффективность нынешней системы и, прежде всего, людей, отвечающих за неё, должна быть поставлена под вопрос», — заключает издание.