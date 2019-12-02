"Ложь и отмороженный позор". Война в соцсетях из-за Финской войны

30 ноября 1939 года началась, вероятно, самая бесславная война в истории Советского Союза – война с Финляндией.

Леонид Кейр

Финская война. Твардовский.

Две строчки

Из записной потертой книжки

Две строчки о бойце-парнишке,

Что был в сороковом году

Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело

По-детски маленькое тело.

Шинель ко льду мороз прижал,

Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,

А все еще бегом бежал,

Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,

С чего – ума не приложу,

Мне жалко той судьбы далекой,

Как будто мертвый, одинокий,

Как будто это я лежу,

Примерзший, маленький, убитый

На той войне незнаменитой,

Забытый, маленький, лежу.

Александр Минжуренко

Ровно 80 лет назад СССР напал на Финляндию. В итоге Финляндия потеряла 11% своей территории со вторым по величине городом Выборгом, а 430 тыс. мирных финских жителей были переселены вглубь страны. Но говорить об этих успехах у наших властей не принято. А чего? Стесняемся, что ли?

Причины войны вроде вначале были обозначены как чисто территориальные, мол, граница слишком близко к Ленинграду, отодвиньте ее на 90 км. Финны не согласились. И надо же – открыли огонь из артиллерии!!! Если не верите в эту чушь – почитайте советскую официальную ноту: «26 ноября, в 15 часов 45 минут, наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территории артиллерийским огнем….»

Вранье несусветное. Финны задолго до этого специально отвели свою артиллерию подальше, дабы не стать жертвой провокации. Ведь Финляндия уж никак не могла рассчитывать на успех в случае военного столкновения. В стране к этому времени царили пацифистские настроения. В целях экономии в Финляндии с 1927 года вообще не проводились войсковые учения. Финансирование армии постоянно сокращалось парламентом: угрозы не существовало, а с СССР был заключен долгосрочный Пакт о ненападении. Выделяемых средств едва хватало на содержание армии, а денег на закупку вооружений парламент вообще не выделял. Вся военная промышленность состояла из трех заводиков; патронного, порохового и артиллерийского. Танков и военной авиации у Финляндии не было. И такая бы страна начала военные провокации на границе с мощнейшей военной державой??!! Исключено.

Тем не менее, в 8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки; при этом пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «Молотовскими хлебными корзинами»). При этом официального объявления войны так и не последовало.

Ну, хорошо, отодвинуть границу от Ленинграда – это еще хоть какой-то внятный резон. Но почему же тогда, когда Красная Армия в течение первого дня войны заняла первый финский населенный пункт – поселок Териоки, там тут же было создано «Народное правительство» во главе с московским коммунистом финном Отто Куусиненом. Это правительство было немедленно признано Советским Союзом, а уже 2 декабря в Москве состоялись переговоры между правительством «Финляндской демократической республики» во главе с Отто Куусиненом и советским правительством во главе с В. Молотовым, на которых был подписан Договор о взаимопомощи и дружбе. В переговорах также принимали участие Сталин, Ворошилов и Жданов. Москва объявила о том, что предыдущее правительство Финляндии бежало и, следовательно, страной более не руководит. СССР заявил в Лиге Наций, что отныне будет вести переговоры только с новым правительством. Вот тебе на!! Вот это номер! Вот и «отодвинули границы» на безопасное расстояние!

Дальше – больше. Создается Финская Народная Армия. К 26 ноября в корпусе насчитывалось 13 405 человек, а в феврале 1940 года — 25 тыс. военнослужащих, которые носили свою национальную форму. (Эта форма была мародерски захвачена на военных складах Польши.) Эта «народная» армия должна была заменить в Финляндии оккупационные части Красной Армии и стать военной опорой «народного» правительства. «Финны» в конфедератках провели в Ленинграде парад. Куусинен объявил, что именно им будет предоставлена честь водрузить красный флаг над президентским дворцом в Хельсинки. (Напоминаю – цель «вынужденной» войны – всего-то «отодвинуть границу» от Ленинграда!) ЦК ВКП(б) разработал инструкцию о создании на оккупированной территории Народного фронта. А красноармейцы разучивали новую строевую песню «Принимай нас, Суоми-красавица»:

Мы приходим помочь вам расправиться,

Расплатиться с лихвой за позор.

Принимай нас, Суоми — красавица,

В ожерелье прозрачных озёр!

13 декабря 1939 года СССР как страна-агрессор был исключен из Лиги Наций. Гитлеровская Германия к тому времени уже тоже не была в составе Лиги Наций. Страны изгои. Приятное соседство.

Непосредственным поводом к исключению послужили массовые протесты международной общественности по поводу систематических бомбардировок советской авиацией гражданских объектов, в том числе с применением зажигательных бомб. Когда стало ясно, что война затягивается, а финский народ не поддерживает марионеточное правительство Куусинена, его задвинули в тень и более не упоминали про него. Откровенная авантюра не прошла. Мир пришлось заключать с законным правительством Финляндии.

Наипозорнейшая война.

"Либералы", как и большинство иностранных историков, считают Финскую войну советской агрессией, обернувшейся позором для Красной армии.

Александр Широбоков

Финляндия — одна из любимейших моих стран. Ещё до переезда в Петербург, ещё читая «Тимура и его команду» с отсылками к Зимней войне, я говорил, что хочу жить в этой стране.

Сейчас, спустя 80 лет после событий у Майнилы, до сих пор хочется скрежетать зубами из-за одной из самых позорных страниц в истории нашего государства.

Николай Топорнин

Ровно 80 лет назад началась Советско-финская война, которая привела к гибели десятков тысяч советских солдат и которая стала следствием сговора Сталина с Гитлером о разделе сфер влияния между СССР и фашистской Германией. Об этой войне у нас стараются не говорить, в школьных учебниках истории упоминание о ней ограничивается парой сухих строк, вместе с тем именно Советско-финская война в конечном счёте ускорило нападение фашистской Германии на нашу страну. Эта «зимняя война» стала позорным фактом как в истории СССР, так и Красной Армии. Она показала неподготовленность боевых подразделений к войне с умелым соперником и обнажила огромные пробелы в подготовке высшего и среднего командного звена. Безусловно, на боеспособности Красной Армии сказались масштабные армейские репрессии 1937-38гг, когда были расстреляны и сосланы в лагеря десятки тысяч ни в чем не повинных офицеров и солдат. Сталинский режим выступил агрессором, а лично Сталин злонамеренно нарушил решение Ленина о предоставлении независимости Финляндии от 18 декабря 1917г, за которое многие финны до сих пор благодарны. Сегодня у нас с Финляндией конструктивные добрососедские отношения, которые нужно ценить и развивать, и очевидно, что они были бы ещё лучше, если бы не советско-финская война 1939-40гг. В отличие от российских школьных учебников истории, в финских эта война не забыта.

Юрий Касьянов

30 ноября 1939 года коварная Финляндия вероломно напала на миролюбивый Советский Союз. Финская военщина поставила под ружьё 250 тысяч солдат, ввела в бой 30 танков (из них 10 исправных), и целых 130 самолётов!.. Запасы топлива, боеприпасов и продуктов были на 2 месяца войны...

И вот эти авантюристы посмели противостоять "Великому и могучему", который перешёл финскую границу силами 4-х армий, численностью более 420 тысяч человек, имея на вооружение почти 3 тыс орудий, 2,3 тыс танков, и 2,5 тыс самолётов...

Зимняя война была прямым следствием Пакта Молотова-Риббентропа, по которому СССР получал Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию, и Финляндию. Латвия, Литва и Эстония сдались без боя, выполнив условия советского ультиматума, и заплатив за это жизнями сотен тысяч расстрелянных и замученных в концлагерях. Финляндия решила драться.

12 марта 1940 года первая финская война завершилась. Финская республика потеряла 26 тыс человек убитыми, Советский Союз - более 126 тыс. Финляндия лишилась 11% своих территорий, с которых были переселены 430 тыс финнов вглубь страны.

Но Финляндия сохранила свою независимость. В условиях почти полного отсутствия поддержки со стороны "цивилизованных" западных стран. Выстояли, чёрт возьми!

Большинство "патриотов" до сих пор придерживаются официальной советской версии: Финляндия сама спровоцировала войну.

Илья Белоус

30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Вопреки западной версии истории, которая выставляет СССР агрессором в этой войне, известно, что она готовилась с 1934 г. А. Гитлером, Б. Муссолини, при непосредственном участии русских белоэмигрантских праворадикальных организаций РОВС и НТСНП. Ключевую роль в организации конфликта сыграл представитель РОВС в Финляндии, монархист Карл Густав Маннергейм.

Некоторые даже считают, что Финляндия напала на Россию ещё в 1917 году.

Егор Холмогоров

В 1917 году не было более прочной спайки в расшатывании ситуации в Петрограде, чем большевики и финские сепаратисты, контролировавшие соседние со столицей земли. В дни июльского мятежа большевиков в Петрограде финский парламент провозгласил независимость Финляндии. Когда мятеж был подавлен и в столице, и в Гельсингфорсе (до разгрома корниловского выступления временному правительству ещё доставало сил подавлять смуту), именно на территории Финляндии в августе-октябре укрывался Ленин. Оттуда, из Выборга, 7 октября 1917-го он в сопровождении финского телохранителя Эйно Рахья отправился в Петроград.

Разумеется, за все оказанные финскими сепаратистами услуги большевики считали себя обязанными расплатиться, и признание независимости Финляндии стало одним из первых актов ленинского правительства. Конечно, Ленин рассчитывал, что власть в Финляндии возьмут красные, а не белые во главе с царским генералом Маннергеймом, ориентировавшиеся на Германию. Однако в гражданскую войну в Финляндии большевики почти не вмешивались. Опорой красных стал «Виипури» - Выборг. Русский город стал жертвой двух волн террора – сперва красного, затем взявшие город части Маннергейма устроили 28 апреля 1918 года выборгскую резню. Убивали не только краснофиннов, но и русских жителей города под лозунгом «Бей русских!». Расстрельными командами, руководимыми шведом Марти Эгстремом, приехавшим «освобождать Финляндию от русских», было расстреляно не меньше трёхсот человек, включая православных священников. Характерно, что когда город вошёл в состав СССР, советская власть поставила памятник на месте расстрела финских красногвардейцев, а вот убитых русских никак не вспоминали. Однако даже победа Маннергейма никак намерения большевиков уважать финскую независимость не изменила. В мае 1918 года финны сами объявили войну Советской России, Маннергейм намерен был двинуться на Петроград, но Германия запретила ему трогать своих сателлитов большевиков. Однако именно прогерманская активность финнов вызвала английскую высадку в Мурманске. В 1919-м, оставшись без германского покровительства, белофинны начали поддерживать русское добровольческое движение – Олонецкая добровольческая армия захватила у красных южную Карелию, заодно поддерживая сепаратизм в северной Карелии (правительство со столицей в Ухте) и захватывая у России то, что плохо лежит, прежде всего Печенгскую область, обеспечивавшую стране выход к северным морям. В 1920 году по Тартускому договору большевики признали Печенгу частью Финляндии, а южной границы на Карельском перешейке они даже и не думали оспаривать.

Провалом Финскую войну "патриоты" тоже не считают.

Олег Тютюхин

Расчёт был на проход через дыру в линии маннергейма, но в последних момент Финны ее заделали. Мы не знали, кого Сталин за это шлепнул... наверно шлёпнул и не одного. Пытались обойти с севера- там снега 2 метра, под ним скалы, танки рвут гусеницы, все замедлилось, пехота мёрзнет. подкатили Карельских скульпторов и они сделав по 150 выстрелов расхерачили эти новые ДОТы в скалах, далее путь на Хельсинки открыт и опять слава Аллаху Финнов пожалели, ибо помнили их неоценимую помощь в 1917, когда они у себя прятали большевиков. Если бы границу не отодвинули- Ленинград бы пал в течение недели, целая танковая группа освободилась бы для Москвы.

Станислав Пац

В общем и целом, поставленные задачи были выполнены. Заодно вскрылся нарыв с реальной ситуацией в армии, что сыграло свою роль уже в другой войне, куда более страшной и кровавой.

Если рассматривать Зимнюю войну не как самостоятельную войнушку (как делают грантовые плакальщики), а как элемент подготовки к грядущей и неизбежной обороне СССР во Второй Мировой войне, то все встаёт на свои места. И, да, это не было провалом, хотя и не выполнили программу-максимум

Егор Холмогоров напоминает и о том, что в результате войны Россия получила Выборг, хотя до этого планировала отдать Финляндии большую часть Карелии (саму Финляндию при этом планировалось включить в состав СССР так же, как и Прибалтику):

Товарищ, боец пропагандистского фронта! Прославляя великого вождя неуклонно помни, что финнская война велась товарищем Сталиным за то, чтобы передать социалистической Финляндии по договору от 2 декабря 1939 года большую часть Карелии и оставить в её руках Выборг.



И только героическое сопротивление реакционного маршала Маннергейма торжеству дела социализма решило дело иначе - Сталину пришлось взять Выборг, но он всё равно отдал его Карело-Финской ССР (вообрази ее судьбу в 1991, если бы в 1956 Хрущев ее не ликвидировал).



Милюков поддерживал финнскую войну со словами "мне нужна Выборгская губерния", но по факту Выборг вошел в состав РСФСР только в 1944.

Про отнятый у Финляндии Выборг вспоминают не только "патриоты".

Вспоминают и про цену этих территориальных приобретений для Советского Союза.

Валя Двордиева

Финская война - ложь и отмороженный позор.

Война СССР против Финляндии была хуже чем ошибкой — она была преступлением, оплаченным кровью сотен тысяч красноармейцев и десятков тысяч финских солдат. В результате этой войны Советский Союз как будто получил некоторые стратегические преимущества: отодвинул границу от Ленинграда, получил важные базы в Финском заливе. Однако все эти преимущества побивались одним крупным стратегическим проигрышем: переходом Финляндии в германский лагерь. После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941-го финское правительство решило, что пришел час отмщения, и тоже объявило войну восточному соседу.

Если бы Финляндия осталась нейтральной в 1941-м, то это сохранило бы жизнь сотням тысяч ленинградцев, умершим в блокаду: от финнов Ленинград получал бы продовольствие — и не было бы 900 страшных блокадных дней».

Андрей Зубов

ФИНЛЯНДИЯ, ПОБЕДИВШАЯ СТАЛИНА

Сегодня мир вспоминает одну из позорнейших страниц русско-большевицкой истории. Подражая своему "собинному другу" Гитлеру, Сталин решил, с его разрешения, начать свою войну в Европе. Сталин был труслив и без полной уверенности в победе войны бы не начал. Но двухмиллионная Финляндия и двухсотмиллионный СССР были столь несопоставимы, а недавняя легкая победа в Польше, которой Красная армия вцепилась в спину, когда польские солдаты были обращены лицом к Вермахту, так кружила голову, что Кремлевский горец решился. 30 ноября в восемь часов утра СССР напал на Финляндию.

Напал, и в течение трех месяцев был разбит. Финны одержали и военную и дипломатическую победу. Весь мир стал презирать СССР, он был с позором исключен из Лиги Наций, а друг Гитлер, посмотрев, как воюет его новый союзник, решился, на свою голову, воевать на два фронта. Именно после Советско-Финской войны он приказал разрабатывать план "Барбаросса".

Финляндия была одним из кусочков былой Российской Империи, которая не покорилась большевикам никогда. Другие "кусочки", были съедены Сталиным в 1939-46 гг. - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Бессарабия. А Финляндия выстояла, хотя, как показывает финский историк Киммо Рентола, удалось ей это с огромным трудом и не без компромиссов. Но ни один компромисс не был фатальным. И сейчас - Финляндия процветающая страна Евросоюза с богатым и свободным народом, развитой промышленностью и высокопродуктивным сельским хозяйством. Нищие и пустые русские деревни, заросшие поля, хаотичные поселки выглядят особенно убого, когда на поезде из Хельсинки возвращаешься в Москву.

Вся Россия могла быть такой, как Финляндия сегодня, могла бы, да не стала. Скажем спасибо выбору наших предков, не вставших как один на защиту своей земли от большевиков, соблазнившихся их гнусными и лживыми посулами.

<...>

Для меня Финляндия навсегда останется примером того, как могли бы жить мы, если бы не повелись на посулы большевиков, если бы не пожалели своих жизней в борьбе за свободу. Почетней погибнуть с оружием в руках в бою с врагом, чем от пули в затылок в застенке ЧК. Но когда боишься первого - получаешь второе.

И самое позорное, что с легкой руки г-на Путина русские историки вновь повторяют, что СССР начал войну с Финляндией, чтобы отодвинуть границу. Как будто такой аргумент может быть причиной к войне.

Как и более полувека назад, когда я распрашивал моего отца о той Зимней войне, я хочу повторить - Финны молодцы, вы отстояли свою свободу от полчищ тирана, согнувшего в бараний рог Россию, вы стали для нас примером, как надо жить и как надо защищаться, если брошен вызов достоинству и чести.

Александр Полищук

"Советско-финская война, также известная как «зимняя война», — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Его причиной стали территориальные разногласия между СССР и Финляндией".

"Территориальные разногласия" — теперь это так называется. Вернее, снова.

В соседних с Россией странах Финскую войну тем более воспринимают в свете недавних нападений России на Грузию и Украину.

Лиля Луспарян

манера эта, влезать в чужое ,сохранилась до сих пор...называется защищать интересы местного населения

Сергей Лойко

80 лет назад СССР напал на Финляндию. Финны воевали грамотно. Вся Финляндия и сейчас сплошной лес, а тогда вообще тайга бесконечная была. Войсковые подразделения агрессора типа сегодняшних БТГ (батальонно тактические группы) передвигались по узким проселочным дорогам, проложенным в лесу. Финны с самого начала прибегли к тактике партизанской войны. <...> Финны превратили весь свой лес в некое подобие Фермопилл (огромная армия персов против 300 спартанцев), заставив "русских" (красноармейцев всех национальностей) сражаться на узком пространстве, и таким образом выравнивая соотношение сил.

И самое главное - воевали все молодые финские мужчины и даже женщины, а все остальное население работало на фронт. Это была народная война. Народ победить нельзя. Разве что, если девять десятых народа сидят в кафе, кинотетрах, ресторанах и/или ... на диване в ФБ ...

Дмитрий Евенко

Главное, чтобы Революционную Красную Армию и ее преемников, всегда и везде куда бы она не полезла устанавливать "русский мир", ждал такой справедливый, для других радостный, а для нее печальный исход.

Олена Балаба