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В Гонконге в воскресенье возобновились акции протеста

Гонконг. 1 декабря 2019

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В Гонконге полиция разогнала несколько тысяч участников антиправительственных протестов, завершив редкий период затишья между столкновениями и актами насилия. В воскресенье жители Гонконга вновь вышли на улицы, скандируя революционные лозунги и призывы к "освобождению Гонконга". Полиция арестовала нескольких манифестантов, в то время как применение слезоточивого газа вынудило протестующих бежать в сторону гавани.

В Гонконге за минувшую неделю не было заметных волнений или беспорядков. В прошлое воскресенье в городе состоялись выборы в районные органы власти, которые привели к значительному успеху кандидатов, выступающих за демократические изменения и уменьшение влияния континентального Китая на жизнь Гонконга.

Как сообщает Reuters, активисты заявили о намерении продолжить антиправительственные выступления. Акции протеста, начавшиеся в июне, время от времени приводили к закрытию правительственных учреждений, коммерческих фирм, школ и даже международного аэропорта. В это воскресенье активисты несли плакаты с надписями "Не забывайте причину демонстраций", и чёрные флаги с логотипом "Революция сейчас". Были заняты несколько важных городских магистралей, жители Гонконга, некоторые с семьями, заполнили тем временем прилегающие улицы.

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