В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии автобуса

Власти Сретенского района Забайкальского края объявили 2 декабря днем траура по погибшим в аварии с автобусом. Об этом сообщается на официальном сайте администрации. Губернатор региона Александр Осипов также объявил эту дату днем траура во всем крае.



Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что правительство края окажет помощь и поддержку всем пострадавшим в аварии и семьям погибших.

Власти также опубликовали список жертв в результате ДТП с участием автобуса. В него вошли 15 из 19 погибших. Тела четырех человек пока не опознаны.

В воскресенье, 1 декабря, в результате аварии пассажирского автобуса Сретенск-Чита погибли 19 человек, еще столько же госпитализированы в три районные больницы. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.



По предварительным данным, причиной катастрофы стало лопнувшее колесо. Из-за него водитель не справился с управлением, автобус пробил ограждение моста и упал в реку. Источники "Интерфакса" утверждают, что водитель был трезв.



В экстренных службах региона заявили, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю Сергею Пневу, который занимается туристическими поездками. В этом году Ространснадзор трижды проверял Пнева, сообщает "МБХ медиа". Последняя проверка была проведена в сентябре.



По факту катастрофы в Забайкалье возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".