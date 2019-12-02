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Университет из "ЛНР" получил аккредитацию в России на 5 лет

Студенты медицинского университета (иллюстративное фото)

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Российские власти выдали аккредитацию на 5 лет Луганскому государственному медицинскому университету имени святителя Луки. Вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармацевтика. Об этом сообщается на сайте Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки (Рособнадзора).

Это первый вуз, находящийся на неподконтрольной Украине территории Луганской области, получивший аккредитацию в России. Аналогичные документы также подали Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля, сообщали власти самопровозглашенной Луганской народной республики.

С прошлого года аккредитацию в России получили четыре вуза из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Решение о необходимости процедуры принимает сама образовательная организация. При этом речь идет только о выдаче дипломов российского образца — бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие государственные гарантии студентам из "ЛНР" и "ДНР" не предоставляются.

После аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, согласно решению украинского правительства, были эвакуированы в другие регионы Украины семнадцать университетов с территорий "ДНР" и "ЛНР" и один с Крымского полуострова. Вместе с вузами около 40 тысяч студентов и 3,5 тысячи преподавателей изменили места учебы и работы.

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