Зеленский: у меня есть "план Б", но я не начну наступление в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у него есть "план Б" на случай провала переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря, и при этом категорически отрицает возможность начала нового наступления украинских войск, чтобы взять Донбасс под контроль силой. Он признал, что на Украине есть "горячие головы", которые этого хотят, но заявил о несогласии с ними.

В преддверии встречи с лидерами России, Германии и Франции в Париже Зеленский дал интервью германскому изданию Spiegel, польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и журналу Time.

По словам Зеленского, у Украины есть три категорических требования для придания неподконтрольным ныне районам Донбасса особого статуса. Это обмен пленными, установление прочного перемирия и вывод из Донбасса любых незаконных вооружённых формирований. Выборы в Донбассе, по словам президента Украины, должны пройти по украинскому законодательству. Зеленский назвал требованием украинского общества также передачу Украине контроля над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях ещё до выборов, однако признал, что Минские соглашения предусматривают другой порядок действий. Он призвал разрешить это противоречие.

Говоря о транзите газа из России, Зеленский дал понять, что, если Россия договорится с Украиной о транзите на долгий срок, у Украины будет меньше претензий к проекту "Северный поток – 2".

Говоря об отношениях с США, которые оказались омрачены скандалом вокруг расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, Зеленский подчеркнул, что не хочет, "чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав", и подверг критике слова Трампа о коррумпированности украинской власти. Зеленский также сказал, что Трамп не шантажировал его отказом в военной помощи, если Украина не будет расследовать деятельность его оппонента Джо Байдена (именно это обвинение легло в основу расследования об импичменте), однако подчеркнул, что заморозка помощи США сама по себе была ударом для Украины.

По словам Зеленского, лидеры европейских стран обещали ему не снимать санкции с России до возвращения Украине её территорий. В то же время он не стал отрицать, что на переговорах в Париже может сложиться ситуация, когда лидеры Франции и Германии "оставят его наедине с Путиным", без достаточной поддержки. Зеленский сказал, что к этому готов.