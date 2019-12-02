Бывший депутат от "ЕР" получил гражданство ФРГ и стал "космополитом"

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и федеральный комиссар прокремлёвского молодёжного движения "Наши" Роберт Шлегель переехал в Германию, получил гражданство этой страны, заявил, что "разочаровался в политике" и что у него "сильно изменились" взгляды.

Об этом сообщает германская газета Süddeutsche Zeitung в большом материале, посвящённом карьере Шлегеля.

Газета напоминает, что в 2006-2007 годах Шлегель был причастен к созданию агитационных роликов "Наших", в том числе направленных против Запада - в связи с событиями в Эстонии вокруг переноса памятника "Бронзовый солдат".

В 2007 году Шлегель стал депутатом Госдумы и был им на протяжении двух созвывов. В Думе он, помимо прочего, разрабатывал поправки к законопроекту "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", по которому власти получили право блокировать сайты, разрабатывал другие инициативы по ограничению свободы слова, а также голосовал за закон, который запрещает американцам усыновлять сирот из России (хотя в сетевых дискуссиях и выражал сомнения в его целесообразности). Шлегель также был инициатором прокурорской проверки телеканала "Дождь" в 2012 году.

С 2016 года он, однако, не был активен в российской политике. По данным Süddeutsche Zeitung, он переехал в Германию и в 2019 году получил гражданство этой страны. Гражданство бывший депутат получил как потомок поволжских немцев.

Шлегель закрыл свой твиттер от посторонних, в информации о себе он написал, что является космополитом сторонником толерантности, "постгуманистом" и "бывшим политиком", добавив в скобках: "Не люблю это дерьмо". Он живёт в Баварии и работает директором по стратегическим проектам и операциям в германской штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis. В переписке с Süddeutsche Zeitung Шлегель написал, что хочет, чтобы его дети жили в Германии. О своей прежней деятельности он написал: "Возможно, я был наивным и глупым, но я не сделал ничего противозаконного". Он также заявил о непричастности к каким-либо хакерским атакам.

По данным германского издания, Шлегеля в Германию пригласил лично основатель компании Сергей Белоусов. После расследования Süddeutsche Zeitung Шлегеля временно отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств его найма на работу.