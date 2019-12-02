В Ижевске "лучший по профессии" полицейский получил 7 лет колонии

В Ижевске замначальника местного отдела полиции приговорили к шести годам и девяти месяцам колонии за фальсификацию уголовного дела.

По версии следствия, Станислав Сабир подбросил задержанному наркотики. Удмуртское издание Udm-info отмечает, что в 2007 году полицейский стал победителем конкурса "Лучший по профессии" среди работников правоохранительных органов Ижевска.

На сайте управления Следственного комитета по Удмуртии сообщается, что Сабир "фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления".

Кроме этого, суд признал Сабира виновным в приобретении наркотических средств и превышении должностных полномочий.