Спикер Палаты представителей выступила на конференции по климату

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выступая в Мадриде на международной конференции по проблеме изменения климата, заявила, что Конгресс по-прежнему привержен борьбе с глобальным потеплением - несмотря на решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.

По словам Пелоси, у нынешнего поколения есть моральная ответственность перед будущими поколениями за состояние планеты.

В делегации Конгресса, которую возглавляет спикер - только демократы. Трамп не раз скептически отзывался об угрозах, которые несёт изменение климата, называя их преувеличенными. Большинство республиканцев поддерживают президента в этом вопросе.

В Мадриде собрались главы десятков государств и правительств. Они обсуждают возможные дополнительные меры по снижению эмиссий углекислого газа. Мир должен прекратить "войну с природой" и проявить больше политической воли для противодействия глобальному потеплению, заявил накануне открытия конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О том, что деятельность людей "поставила природу на колени", заявил в Мадриде и новый глава Совета ЕС Шарль Мишель. Он заявил, что необходима "зелёная революция". В том же духе высказались и лидеры ряда государств, выступившие на конференции.

Изначально она должна была пройти в столице Чили Сантьяго, но из-за продолжающихся массовых протестов была перенесена в Испанию. Однако Чили остается председателем конференции.

6 декабря в Мадриде и во многих городах по всему миру пройдут очередные "климатические забастовки" с требованием решительных мер по борьбе с изменениями климата. Ожидается, что к тому времени до Мадрида доберётся и автор идеи забастовок, шведская школьница Грета Тунберг. Сейчас она пересекает Атлантический океан на яхте из Америки в Европу.