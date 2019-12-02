В Париже умер писатель Николай Боков, издатель журнала "Ковчег"

Утром 2 декабря в парижской больнице умер писатель Николай Боков, представитель "третьей волны" эмиграции из СССР.

Он родился в Москве в 1945 году. Окончил философский факультет МГУ. Подвергался преследованиям КГБ. В 1975 году эмигрировал, жил и работал в Париже (газета "Русская мысль"). До эмиграции опубликовал под псевдонимом повесть "Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Васи Чмотанова". В Париже с 1978-го года по 1981-й издавал журнал «Ковчег», где публиковались писатели советского андерграунда, в том числе Геннадий Айги, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Елена Шварц, Всеволод Некрасов, и писатели Русского Зарубежья Елизавета Мнацаканова, Эдуард Лимонов, Игорь Померанцев и другие.

С 1983 года странствовал в Европе, Америке, Израиле, жил в монастырях, под открытым небом, в пещере под Парижем. В 1996 году вернулся в литературу. В 1998 году вновь обосновался в Париже.

Николай Боков – автор многочисленных книг прозы, эссе и стихов. Переведён на французский.