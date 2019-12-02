Иностранные компании столкнулись с трудностями при уплате "налога на Google"

Некоторые иностранные компании, продающие электронный контент на территории России, столкнулись с трудностями при оплате так называемого налога на Google, пишет РБК со ссылкой на представителей международных компаний и налоговых консультантов. Речь идет об уплате НДС от продажи электронных услуг на территории РФ.

Российское законодательство обязывает зарубежные компании платить "налог на Google" напрямую. Но российские банки отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов из-за отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях. При этом платежные формы были заполнены по инструкции.

Как пояснили опрошенные изданием эксперты, иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах платежных поручений по системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации. В ФНС и Казначействе сообщили РБК, что данный вопрос не относится к их компетенции. В Сбербанке порекомендовали иностранным компаниям обращаться за оперативной консультацией, если платежи по каким-либо причинам отклоняются.

"Налог на Google" был введен с 1 января 2017 года. По прогнозам ФНС, в первые три года он должен принести в бюджет 82 миллиарда рублей.