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Украина

Смерть, которая всегда рядом. Опытное без "бабы Маши"

Мария Горпинич Photo: Serhii Nuzhnenko / RadioSvoboda.org (RFE/RL)

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Украинское село Опытное расположено в считаных километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Донецка, полностью разрушенного в результате боев между пророссийскими сепаратистами и украинской армией в 2014 году. Если донецкий аэропорт в Украине стал символом мужества украинских солдат, которых за его оборону стали называть "киборгами", то Опытное – символом гуманитарной катастрофы, которая постигла мирных жителей в "серой зоне", на границе контролируемой Киевом территории Донбасса и самопровозглашенных "народных республик". Живущие здесь люди, в основном старики, уже пять лет вынуждены обходиться без воды и электричества, то и дело укрываясь в подвалах от снарядов.

30 ноября трагически погибла одна из самых известных жительниц Опытного, 80-летняя "баба Маша", Мария Горпинич. Она сгорела в своем доме после пожара, причиной которого, предположительно, могла стать керосиновая горелка – единственный источник света в ее доме, не считая маломощного фонарика на батарейках. Пожарные не смогли приехать к бабе Маше по соображениям безопасности – Опытное регулярно подвергается обстрелам. В 2014 году у Марии Горпинич умер муж, а год спустя, из-за ранения осколком снаряда, – сын. После смерти бабы Маши в Опытном осталось всего 37 жителей, которые выживают здесь во многом благодаря помощи волонтеров.

Опытное, июнь 2019 года
Опытное, июнь 2019 года

Собственно, о смерти "бабы Маши", как называла себя сама Мария Горпинич, одними из первых и сообщили волонтеры. Как написал в фейсбуке руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, в последние недели он и его товарищи помогали бабе Маше ремонтировать дом, но во время самой трагедии их, к сожалению, рядом не оказалось. О том, в каких условиях приходилось жить Марии Горпинич, можно судить по кадрам этого видео, снятого журналистами Украинской службы Радио Свобода.

Дом бабы Маши, август 2018 года
Дом бабы Маши, август 2018 года

История бабы Маши – это история тысяч человеческих трагедий из-за войны в Донбассе, сошедшихся в судьбе одной пожилой женщины. В 2014 году баба Маша похоронила мужа, а в 2015-м у нее на руках погиб сын. Его ранило осколком снаряда, и врачи не смогли спасти ему жизнь. Похоронить своего ребенка баба Маша смогла только в воронке, которая осталась на ее участке от этого рокового взрыва, – устраивать похороны на кладбище было слишком опасно из-за непрекращающихся обстрелов. "Сосед прибегает и говорит: Витя ранен в голову! Меня всю затрясло. У меня всегда была аптечка. Я ее схватила и побежала, а он – весь в крови. Я ему зеленкой рану залила. Замотала широким бинтом. Его повезли в Авдеевку, но там стреляли. Повезли в Димитров (ныне Мирноград. – Прим. РС) – там тоже был обстрел. Он у меня на руках умер. Еще пожил 4 дня после больницы. Он меня за руку взял и сказал: "Ма... Ма..." И больше ничего.

"Вначале я не могла в дом зайти. Трудно мне было после похорон. Но куда деваться? Нужно же привыкать", – вспоминала баба Маша. Как хоронили ее сына, можно посмотреть на этом видео:

Впрочем, Мария Горпинич старалась проводить в четырех стенах как можно меньше времени и по другой причине: из-за отсутствия нормального отопления дом отсырел и стал почти непригодным для проживания. Для волонтеров, которые помогают местным жителям выживать, каждая поездка сюда сопряжена с опасностью – даже единственная дорога, связывающая Опытное с "большой землей", до сих пор полностью не разминирована.

Всего в Опытном во время активной фазы боевых действий в Донбассе погибли почти 20 человек. Многие уехали, но баба Маша говорила, что Закарпатье, где живут ее единственные оставшиеся родные, слишком далеко. Если в 2017 году в Опытном постоянно проживали почти 50 человек, то теперь, со смертью Марии Горпинич, их осталось ровно 37. В 2001 году в Опытном жило 755 человек.

Мария Горпинич
Мария Горпинич

С 2014 года Опытное внесено украинскими властями в перечень населенных пунктов, где "органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия". В селе не осталось ни единого целого здания, разрушена местная школа, отремонтированная перед самым началом войны. Электричества нет не только в Опытном, его часто отключают и в других населенных пунктах "серой зоны", например, в Марьинке. Восстановить электроснабжение и сделать его стабильным не получается из-за продолжающихся обстрелов: даже если во время "дней тишины" ремонтным бригадам удается выехать на место обрывов линий электропередач, их труд зачастую оказывается тщетным – в результате новых обстрелов происходят новые и новые аварии.

Разрушенная школа в Опытном
Разрушенная школа в Опытном

Накануне запланированного на 9 декабря саммита "нормандской четверки" в некоторых населенных пунктах Донбасса происходит разведение украинских войск и войск сепаратистов. Опытного эти планы пока не касаются. Позиции украинской армии находятся буквально в 500 метрах от села и регулярно подвергаются обстрелам со стороны Донецка, как и соседняя Авдеевка. Баба Маша, вспоминают украинские солдаты, относилась к ним с теплотой и регулярно снабжала овощами со своего огорода.

Опытное, июнь 2019 года
Опытное, июнь 2019 года

По словам журналиста украинской службы Радио Свобода Михаила Штекеля, найти останки бабы Маши, чтобы похоронить их рядом с ее сыном и мужем, пока не удалось – местные жители ждут, пока остынет пепелище, чтобы начать поиски. Утром в понедельник в Опытное приехали представители районной администрации, для работы на месте пожара ждут криминалистов.

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