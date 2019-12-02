Монумент "Колонна сопротивления" возведён в Берлине перед Рейхстагом

В Германии художники-акционисты из группы "Центр политической красоты" установили в понедельник, 2 декабря, перед берлинским Рейхстагом монумент "колонна сопротивления". В его конструкции применены пепел и остатки костей узников в нацистских лагерей смерти. Об этом сообщила "Немецкая волна".



Для создания монумента проводились обследования грунта в местах массового убийства заключённых на территории Германии, Польши и Украины. По словам акционистов, они неоднократно обнаруживали останки погибших.



Монумент находится на территории, где до Второй мировой войны располагалось здание Кролль-оперы. После поджога Рейхстага в 1933 году именно в здании Кролль-оперы прошло заседание парламента, на котором, в результате принятия закона, Адольф Гитлер был наделён неограниченной властью.

Создатели монумента выступают с предостережением к тем партиям, которые намерены сотрудничать с правопопулистской "Альтернативой для Германии". АдГ набрала на последних выборах в бундестаг более 12 с половиной процентов голосов избирателей. Оппоненты этой партии обвиняют её в симпатиях к нацистскому режиму Гитлера.