Путин подписал закон, позволяющий признать физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.
В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО – иностранных агентов. Закон предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих роль иностранного агента, поручено Министерству юстиции, которое согласовывает свои действия меры с Министерством иностранных дел России.
- 25 ноября Совет Федерации России одобрил законопроект, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в верхней палате парламента будут следить за применением закона и допустила, что в случае необходимости в него внесут изменения.
- Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".
- В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Минюст отнес к "иноагентам" десять СМИ: "Голос Америки", Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Сибирь.Реалии, "Фактограф" и Север.Реалии.
- Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.
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