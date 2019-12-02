Путин подписал закон, позволяющий признать физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В настоящее время СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО – иностранных агентов. Закон предусматривает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих роль иностранного агента, поручено Министерству юстиции, которое согласовывает свои действия меры с Министерством иностранных дел России.