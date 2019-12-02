В Иране правоохранителями убиты более 200 протестующих

Более двухсот человек убиты в Иране в ходе акций протеста против повышения цен на топливо, заявила 2 декабря "Международная амнистия". По данным правозащитников, точное число убитых - 208. Эксперты по Ирану предупреждают, что жертв, вероятно, больше.



Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября после объявленного правительством роста цен на топливо на 200 процентов. Первые акции было подавлены полицией, одновременно иранские власти на неделю почти полностью заблокировали доступ к интернету.

Директор исследовательско отдела "Международной Амнистии" на Ближнем Востоке заявил, что иранские силы безопасности предприняли ужасающую операцию по убийству своих сограждан и призвал международное сообщество добиваться осуждения лиц, ответственных за кровопролитие.



Правозащитники заявляют, что на видеозаписях, проверенных "Международной Амнистией", запечатлена стрельба по безоружным людям. По имеющейся информации, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.