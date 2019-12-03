Операторы не хотят передавать данные по закону о "суверенном Рунете"

Операторы связи попросили законодательно запретить использовать данные абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование по закону о "суверенном Рунете". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, проблема обсуждалась в Совете федерации на закрытом совещании по теме разработки правовых актов для реализации закона.

По словам собеседника издания, сейчас сохранность данных законодательно не обеспечена. Поэтому теоретически компании, которые будут устанавливать оборудование, смогут их использовать в коммерческих целях. Министерство связи, Роскомнадзор и соавтор закона Людмила Бокова отказались комментировать информацию.

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета - так называемого закона о "суверенном Рунете".

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное Роскомнадзором оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе Рунета позволит ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В частности, отключать российский сегмент Интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государство пока не утвердило.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. Весной в нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.