Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам одного из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock. По словам представителя Shutterstock, его контент был признан неприемлемым.

В реестре запрещенной информации указанно, что доступ к одной из страниц сайта ограничивается по решению Генпрокуратуры от 13 ноября за материалы с оскорблением государственных символов России и способами самоубийства. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Shutterstock заявили Reuters, что контент уже удален, и компания продолжает работать с Роскомнадзором над удалением уменьшенных изображений с сайта. О каком контенте конкретно идёт речь, в компании не сообщили.

По данным сайта "Роскомсвобода", блокировка домена началась 28 ноября. В сообщении опубликована ссылка на изображение, из-за которого домен был заблокирован. На эту же ссылку указывают пользователи фотобанка. На снимке показан миниатюрный флаг России, вероятно, водруженный в экскременты.

В 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, органам власти и государственным символам.