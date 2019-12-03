Суд заочно арестовал ещё одного обвиняемого по "московскому делу"

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск нового обвиняемого по "московскому делу" Сергея Меденкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
21 ноября Меденкову было предъявлено обвинение в неопасном для жизни применении насилия в отношении представителя власти на акции в Москве.
Ранее о задержании 27 июля участника акции по имени Сергей Меденков сообщало "ОВД-Инфо" . Его доставили в отдел полиции по району Кунцево, где на него составили протокол по статье о нарушение правил проведения митинга.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
- При разгоне акций сотрудники полиции и Росгвардии применяли силу, десятки человек пожаловались на травмы. Ни один сотрудник правоохранительных органов не понёс ответственность за применение насилия к демонстрантам.
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