Суд заочно арестовал ещё одного обвиняемого по "московскому делу"

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск нового обвиняемого по "московскому делу" Сергея Меденкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

21 ноября Меденкову было предъявлено обвинение в неопасном для жизни применении насилия в отношении представителя власти на акции в Москве.

Ранее о задержании 27 июля участника акции по имени Сергей Меденков сообщало "ОВД-Инфо" . Его доставили в отдел полиции по району Кунцево, где на него составили протокол по статье о нарушение правил проведения митинга.