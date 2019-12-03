"Ведомости": Кремль нашёл способ помочь "Единой России" на выборах

В администрации президента предложили допустить до выборов в Государственную думу в 2021 году как можно больше малых партий. По замыслу Кремля, они не преодолеют пятипроцентный барьер, и их голоса перераспределят среди других партий — в частности, "Единой России". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника в администрации президента.

По словам собеседника издания, оппозиционеров вроде соратников Алексея Навального или Дмитрия Гудкова допускать не планируют. При этом предполагается, что малым партиям помогут собрать необходимые 200 тысяч подписей. Таким образом, если к выборам допустят 20–30 партий, то они смогут "перебить" голоса тех, кого не допустили, говоря, что они фильтр прошли, рассказал источник.

По мнению собеседников "Ведомостей", в Кремле рассчитывают на то, что кандидаты "Единой России" одержат победу в трех четвертях одномандатных округов, а также получат 35-40 процентов голосов по партийным спискам. Оставшиеся мандаты, приходящиеся на небольшие партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, при перераспределении перейдут к "Единой России". Таким образом, правящая партия получит на парламентских выборах конституционное большинство (не менее 66 процентов). "Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять", — цитирует издание слова одного из источников в Кремле.

Доля голосов, полученных не прошедшими в Госдуму партиями, была максимальной в 1995 году. За них проголосовал почти каждый второй. В результате это позволило преодолевшим барьер партиям практически удвоить число полученных по спискам мандатов. Тогда в выборах участвовали 43 партии. В выборах же 2016 года принимали участие 14 партий: не прошедшие партии в совокупности набрали 13 процентов голосов.