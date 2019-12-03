В Якутии Верховный суд отклонил жалобу адвокатов шамана Габышева

Верховный суд Якутии отклонил жалобу адвокатов шамана Александра Габышева о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила координатор движения "Открытая Россия" Валентина Дехтяренко.

Адвокаты Габышева на заседании по апелляции заявили о нарушении территориальной подследственности, отметив также , что ролики, на основании которых на Габышева было заведено уголовное дело о призывах к экстремизму, были вырваны из контекста. Несколько свидетелей подтвердили, что видео записывали в Амурской области, то есть дело не должно рассматриваться в Якутии. "Однако судья прислушался к стороне обвинения, утверждающей, что место записи видеоинтервью Габышева неопределенно", - сообщила Дехтяренко.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведённая по ходатайству следствия, признала Габышева невменяемым.

Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.