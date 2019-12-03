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Милан Кундера восстановил чешское гражданство, отобранное у него 40 лет назад

Милан Кундера

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Французский писатель чешского происхождения Милан Кундера восстановил чешское гражданство, отобранное у него в 1979 году. Об этом сообщает газета Právo.

Автор "Невыносимой лёгкости бытия" и "Книги смеха и забвения" был лишён чехословацкого гражданства коммунистическими властями страны после эмиграции в 1974 году. После Бархатной революции он несколько раз приезжал на родину, но запретил переводить на чешский свои последние романы, которые пишет на французском.

После передаче документов о гражданстве писателю в его квартире в Париже, посол Чехии выразил надежду, что 90-летний Кундера пересмотрит свою позицию о переводах, пишет Právo. Издание опубликовало копию сертификата о гражданстве писателя.

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