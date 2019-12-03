США могут ввести 100% пошлины на французские товары

США могут ввести штрафные пошлины на сумму 2,4 миллиарда долларов на импортируемые французские товары, говорится в заявлении американского торгового представительства. Дополнительный сбор на шампанское, сумки, сыр, косметику и десятки других видов товаров может достигать 100%. Это связано с новым французским налогом на цифровые услуги. По мнению Вашингтона, он может навредить технологическим компаниям США.

Офис торгового представителя США заявил, что "цифровой налог" во Франции является дискриминирующим и обременительным для почти 30 американских компаний. В их числе Google, Microsoft, Facebook, Apple и Amazon.

Американское правительство также рассматривает возможность проведения аналогичных расследований в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции, сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Налог восстанавливает фискальную справедливость в отношении малого и среднего бизнеса. Он нацелен не только на американские, но и на китайские или европейские компании. Он не дискриминирует", – заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. "Если США введут новые санкции, Европейский Союз будет готов принять ответные меры", – добавил он.

Торговое агентство США намерено собрать комментарии от общественности относительно предложенного тарифного списка до 14 января, а также провести публичные слушания 7 января. Дата вступления в силу предлагаемых пошлин не указывается.

11 июля 2019 года Сенат Франции принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Налог составляет 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает 25 миллионов евро во Франции и 750 миллионов евро в мире.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.