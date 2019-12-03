В рейтинге благотворительности Россия – на 117 месте из 126 стран

Россия заняла 117-е место в рейтинге благотворительности. Всего рейтинг, который составлен международным благотворительным фондом Charities Aid Foundation, охватывает 126 государств.

Место в списке определяется на основе социологических опросов населения, которые проводит компания Gallup. В каждой стране в исследовании принимает участие тысяча человек из всех районов и областей. Респондентов спрашивают, как часто они делают пожертвования, и делают ли их вообще, помогают ли они нуждающимся и занимаются ли волонтёрством. По результатам странам начисляются баллы в процентах.

Опубликованный во вторник рейтинг является обобщённым за десять лет – именно в течение такого времени фонд Charities Aid Foundation проводит свои исследования. В ежегодном рейтинге Россия занимает 110-ю строчку – это результат прошлого года, и пока он является наивысшим для страны.

Лидерами рейтинга за десять лет стали США. В пятёрку стран с самым отзывчивым и помогающим населением входят Мьянма, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.

Ниже России – только девять стран: Хорватия, Черногория, Болгария, Литва, Палестина, Сербия, Йемен, Греция и замыкающий рейтинг Китай.