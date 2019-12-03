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В Благовещенске подрядчика космодрома Восточный приговорили к 11 годам

Космодром Восточный

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Суд в Благовещенске приговорил к 11 годам колонии главу компании-подрядчика космодрома Восточный. Дмитрия Вишневского признали виновным в растрате почти миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс". После оглашения приговора он был взят под стражу. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с него свыше 980 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 – 2014 году компания Вишневского "УСИО" получила от госкомпании "Дальспецстрой" около двух миллиардов рублей на создание системы внешнего электроснабжения космодрома. После бизнесмен перевел часть денег на счет сторонней организации. В итоге по одному контракту было похищено 660 миллионов рублей, по другому – около 320 миллионов рублей.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный "не удалось навести порядок". По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах. "Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов!", – сказал президент.

  • Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. Сейчас завершено 14 из 19 объектов. В общей сложности на строительство объекта выделен 91 миллиард рублей. По данным кремля, из этих денег было похищено 11 миллиардов. Вернуть удалось лишь 3,5 миллиарда рублей.
  • За время строительства Генпрокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона и возбудила более 140 уголовных дел, связанных с возведением объекта.
  • В ноябре 2019 Следственный комитет России сообщил, что по хищениям при строительстве космодрома Восточный в суды переданы 42 дела, по ним осуждены 58 человек. Еще 12 уголовных дел расследуются.

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