Суд в Благовещенске приговорил к 11 годам колонии главу компании-подрядчика космодрома Восточный. Дмитрия Вишневского признали виновным в растрате почти миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс". После оглашения приговора он был взят под стражу. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с него свыше 980 миллионов рублей.



По версии следствия, в 2012 – 2014 году компания Вишневского "УСИО" получила от госкомпании "Дальспецстрой" около двух миллиардов рублей на создание системы внешнего электроснабжения космодрома. После бизнесмен перевел часть денег на счет сторонней организации. В итоге по одному контракту было похищено 660 миллионов рублей, по другому – около 320 миллионов рублей.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный "не удалось навести порядок". По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах. "Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов!", – сказал президент.