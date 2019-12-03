Суд вновь продлил срок содержания Азата Мифтахова под стражей

Головинский районный суд Москвы продлил до 7 февраля арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову. К окончанию этого срока общее время его пребывания под стражей по делу о разбитом окне офиса "Единой России" достигнет одного года. Адвокат Светлана Сидоркина просила перевести своего подзащитного под домашний арест, сообщает телеграм-канал студенческого издания DOXA.

Мифтахов был задержан 1 февраля в Подмосковье. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве.

По версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года Азат Мифтахов разбил окно в офисе "Единой России" в московском Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сам математик вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключённым.