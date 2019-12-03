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Журнал DOXA лишился статуса студенческой организации ВШЭ

Кадр из фильма, посвящённого журналу DOXA

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Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации​. Как пояснил "МБХ-медиа" советник ректора и директор фонда Олег Солодухин, издание нарушило правила поддержки студенческих организаций, так как нанесло университету репутационный ущерб.

"Какое имела право студорганизация ВШЭ писать что-то о других вузах? Это просто недопустимо, нарушение любых правил приличия", – заявил Солодухин.

О голосовании за лишение DOXA статуса студенческой организации ранее сообщило само издание. Там уточнили, что процедура была инициирована по обращению ректора РГСУ Натальи Починок, которая пожаловалась на свою биографию, опубликованную в журнале. Ни она, ни совет фонда при этом не обращались к редакции DOXA, утверждается в публикации.

Правовое управление ВШЭ представило перечень статей, которые якобы порочат честь вуза. В сопроводительном письме с предложением лишить DOXA статуса упоминались и тексты, в которых сотрудник вуза усмотрел признаки политического активизма. Имеется в виду недавний тест "Кто вы из худших ректоров", а также статьи про акции за честные выборы в Мосгордуму.

Редакция журнала выразила надежду на поддержку журналистского и академического сообщества. "Почти 3 года существования журнала мы посвятили продвижению идеи академической и общегражданской солидарности. Мы надеемся, что наша деятельность в этом направлении не была бессмысленной", – говорится в заявлении DOXA.

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