Расследование об импичменте: Трампа обвинили в злоупотреблении

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводили расследование о возможности импичмента президента Дональда Трампа, опубликовали во вторник отчёт о результатах расследования. В документе утверждается, что Трамп злоупотребил президентскими полномочиями, а также препятствовал расследованию его действий в Конгрессе. Оба этих обвинения могут служить основанием для импичмента президента.

Отчёт будет передан в юридический комитет Палаты представителей, который проведёт собственные слушания, по итогам которых, как ожидается, составит статьи импичмента, которые будут вынесены на голосование Палаты.

"Дональд Трамп, 45-й президент США, действуя лично либо через своих подчинённых в правительстве и вне его, выступил посредником для вмешательства иностранного государства, Украины, в выборы президента США в 2020 году" - говорится в документе. "Президент поступал таким образом, чтобы добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах, и повлять на выборы в свою пользу. Поступая так, он поставил свои личные интересы выше национальных интересов США", – говорится в документе.

Составители документа считают доказанным, что Трамп оказывал давление на власти Украины, добиваясь от них действий, которые могли бы повредить его оппоненту, демократу Джо Байдену. Указывается, в частности, что рычагом давления на Киев была заморозка американской военной помощи Украине. На слушаниях в Конгрессе ряд свидетелей показало, что Трамп добивался от украинских властей расследования деятельности сына Байдена на Украине.

При этом в отчёте не содержится конкретных рекомендаций о формулировке статей импичмента – и даже прямо не говорится о том, что Трамп должен быть подвергнут импиченту.

Большинство в Палате представителей у демократов. Республиканцы и сам Трамп ранее заявляли, что не согласны с обвинениями. Белый дом заявил, что документ более похож не на официальный отчёт о расследовании, а на "бредни диванного блогера"

Если импичмент будет вынесен, решение об отстранении президента от должности должен будет принять Сенат, где у республиканцев большинство.