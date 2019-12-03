В США демократ Камала Харрис вышла из предвыборной кампании

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис решила выйти из дальнейшей борьбы за номинацию кандидатом в президенты США. В последнее время ей не удавалась получить достаточной поддержки в ключевых штатах, несмотря на первоначальные успехи и хорошие результаты по результатом опросов. В своей электронной рассылке она объяснила причину прекращения предвыборной кампании нехваткой финансовых ресурсов для продолжения борьбы.





55-летняя Харрис заявляла себя как кандидата-объединителя, способного повести за собой как молодых прогрессивно настроенных избирателей, таки и более умеренных.

По словам критиков, падение популярности Камалы Харрис связано с её неумением чётко формулировать политическую программу. Вероятно, симпатии к ней поубавились и в связи с недовольством избирателей по поводу её нападок на одного из своих оппонентов, бывшего вице-президента Джо Байдена, отмечает "Голос Америки".