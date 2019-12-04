Президент России Владимир Путин уже несколько лет практически не общается с журналистами, аккредитованными для освещения его работы — так называемым “кремлёвским пулом”. На важных событиях из специально отобранных журналистов президентской группы отбирают ещё более узкий круг. В ряде случаев сотрудники СМИ освещают мероприятия с участием главы государства, не присутствуя на них. Такие утверждения содержатся в публикации издания “Проект”.

В Кремле перестали понимать, зачем для освещения работы Путина нужны журналисты, пишет “Проект”. В начале своей карьеры президента Путин любил общаться с журналистами и доносить до них свою точку зрения. Но в последние годы это перестало быть ему интересным. После переизбрания на третий срок в 2012 году, президент ни разу не собирал журналистов из пула для общения “не под запись” (но при этом продолжает проводить встречи с главными редакторами — РС). Его пресс-служба стремится к сокращению изданий, которые освещают его работу.

Президента как будто прячут от СМИ, — утверждает издание. Его пресс-служба стала жёстко регламентировать работу журналистов. Для них перестали выделять отдельный самолёт. Всё это приводит к тому, что работа с Путиным с точки зрения журналистики потеряла смысл, уверены в “Проекте”.

Кремль стал делать вид, что Путин никогда не отдыхает. В первые два срока у власти он брал журналистов освещать свой “рабочий отпуск” в Сочи. Там журналисты приглашались на встречи главы государства с другими политиками. В конце он проводил откровенную беседу не под запись, где ему можно было задавать другие вопросы. Теперь во время отдыха путина Кремль публикует заранее записанные на видео встречи с чиновниками. Создавая впечатление, что президент провёл их прямо сейчас. В 2015 году это привело к ситуации, когда Путин исчез с публики на 10 дней, а всё это время пресс-служба делала вид, что он проводит рабочие мероприятия, писало РБК.

Сообщающим о работе Путина журналистам не обязательно видеть его на самом деле. На важные мероприятия из узкого круга допущенных к Путину журналистов часто выбирают ещё более узкий. На их сообщения и приходиться ориентироваться остальным коллегам. В результате сотрудники СМИ лишаются возможности получать эксклюзивную информацию, перепроверять данные и публиковать то, что не хотела бы видеть пресс-служба. Авторы “Проекта” вспоминают репортаж журналиста “Коммерсанта” из Кремля, который он написал, по их словам, не побывав там. В ходе больших мероприятий с участием президента сотрудники СМИ, должные освещать его работу, зачастую смотрят его по телевизору в специальном зале.

“Это очень интересно с точки зрения того, как работает российская политика. Это театр: мы три часа ехали туда, наверно три часа его ждали, еще три часа назад. И все это ради 30-секундной картинки. Мы не каждый день можем это наблюдать”, — рассказывал телеканалу “Дождь” корреспондент The Washington Post Эндрю Рота, допущенный в 2018 году до освещения работы путина наравне с другими журналистами. Тезисы публикации “Проекта” комментирует пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков — ему такая организация работа кажется нормальной.