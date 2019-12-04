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Житель Перми открыл огонь по прохожим. Один человек погиб

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Житель Перми в среду рано утром открыл огонь по прохожим из ружья. Погибла женщина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его словам, 50-летний житель Перми, предположительно, находившийся под воздействием сильнодействующих веществ, открыл огонь из окна квартиры, затем он вышел на улицу и начал стрелять из ружья по прохожим. Погибла проходившая мимо женщина. Ранение получил один из прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии. О ранении полицейского также сообщает источник ТАСС.

Стрелок обезврежен и доставлен в отдел полиции, рассказал собеседник "Интерфакса". Мотивы преступления устанавливаются.

В управлении Росгвардии по Пермскому краю "Новой газете" факт стрельбы подтвердили, при этом не став уточнять число погибших и раненных.

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