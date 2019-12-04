Конгресс принял резолюцию против участия России в саммитах G7

Палата представителей Конгресса США 3 декабря одобрила резолюцию против присоединения России к "Большой семёрке" (G7), пока Москва не начнет "уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказался против.



Россия сможет вернуться в "Группу семи" только, когда она "прекратит оккупацию территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире", говорится в резолюции.

Документ был представлен в Конгресс ещё 30 августа. Поводом для появления данной резолюции послужили заявления президента США Дональда Трампа о его желании пригласить президента России Владимира Путина на саммит "Большой семёрки" в 2020 году, который пройдёт в Соединенных Штатах.

Против восстановления членства России в организации, которое было прекращено в 2014 году после аннексии Крыма, выступает ряд стран "Семёрки", в том числе Великобритания, Германия и Канада. В то же время распространена практика приглашения на саммиты G7 лидеров государств, не входящих в "Семёрку", для обсуждения тех или иных региональных проблем. Ранее представитель Белого дома Мик Малвэни предположил, что приглашение Владимира Путина на саммит в США может стать "промежуточным шагом" к восстановлению членства России в "Большой семёрке".