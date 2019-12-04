Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов

Создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин отошли от управления материнской структурой компании, холдингом Alphabet.

Пейдж покинул должность генерального директора, а Брин – президента холдинга. Новым главой Alphabet стал гендиректор Google Сундар Пичаи, который будет теперь совмещать два руководящих поста. Пейдж и Брин продолжат работу в холдинге в качестве членов совета директоров.

Пейдж и Брин объяснили свой уход желанием упростить структуру менеджмента Alphabet. В их письме говорится, что спустя 21 год после основания Google "пришло время взять на себя роль гордых родителей, предлагая советы и любовь, но не ежедневное ворчание".

Сергей Брин и Ларри Пейдж создали Google в 1998 году. В 2015 году компания была реорганизована в холдинг Alphabet. Тогда же Google возглавил Сундар Пичаи.

Прибыль Alphabet в 2018 году достигла почти 31 миллиарда долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.