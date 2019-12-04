В Омске арестован правозащитник, который защищал заключенных

В Омске арестован адвокат и правозащитник Саламу Мусаев по делу о даче взятки преподавателю. Его коллеги не исключают "провокации" в рамках следствия. Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии его коллега, адвокат Вера Гончарова.

По данным следствия, заведующий кафедрой Омского государственного медицинского университета Сергей Скальский в своем рабочем кабинете получил от адвоката Мусаева, действующего в интересах студента, 30 тысяч рублей взятки за положительную оценку за экзамен без его фактической сдачи. Как заявили в ведомстве, при обыске у адвоката нашли "издание, внесенное в федеральный перечень экстремистских материалов", а также нарушения по хранению легального оружия: ИЖ27 и патроны к нему находились не в сейфе. Известно, что уголовное дело о взятке завел лично глава Следственного комитета Омской области Олег Винников.

Саламу Мусаев арестован на два месяца. Завкафедрой медицинского университета Скальского, обвиняемого в получении взятки, отпустили под домашний арест.

Коллеги правозащитника Мусаева, который часто вел дела заключенных, заявлявших о пытках в колониях, "не исключают провокации" в деле о взятках. Они крайне обеспокоены тем, что Мусаев находится в СИЗО-1 Омска, руководство и сотрудники которого весьма недружелюбно настроены к адвокату, защищавшему арестованных от их неправомерных действий.