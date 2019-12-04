В Красноярске активиста задержали за демотиватор в соцсети

В Красноярске полиция задержала активиста из общественной организации "Союз Красноярья", руководителя центра Петра Струве Глеба Марьясова. Об этом он сообщил редакции Сибирь.Реалии.

По его словам, оперативники приехали к нему в общежитие и забрали в участок. Активиста обвинили в пропаганде нацистской атрибутики или символики за публикацию в соцсети демотиватора, приглашающего на дебаты с членами Либертарианской партии. Анонс обсуждения на тему "Консерватизм или прогрессивизм" Марьясов поместил поверх изображения солдат нацистской Германии с комментарием "Это мы идем на дебаты".

В мае в Красноярске Марьясов с еще двумя активистами потребовал компенсацию в 2 млн рублей за необоснованное задержание по подозрению в организации протестной акции против повышения пенсионного возраста.

Полицейские задержали Глеба Марьясова, Николая Пономарёва и Станислава Рудковского 9 сентября 2018 года. На них оформили административные протоколы по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Задержанных продержали в отделении полиции сутки, после чего отпустили. Административные дела полицейские прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.