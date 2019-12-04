Полицейского осудили условно за отказ регистрировать домашние побои

Суд в Архангельске приговорил участкового Геннадия Осотова к трём годам лишения свободы условно за халатность. По версии следствия, он не возбуждал уголовные дела на местного жителя, который избивал свою сожительницу. Об этом сообщила архангельская прокуратура.

В 2017 году житель Архангельска несколько раз избивал сожительницу и угрожал ей убийством. В июле он сильно напился и нанес женщине травмы, от которых она скончалась. Его приговорили к 16 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Осотов получил три года условно и испытательный срок на два года.

По данным МВД, в 2019 году (с января по сентябрь) в России было совершено 15,4 тысячи преступление в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений. За весь 2018 год эти показатели составили 21,4 тысячи преступлений.



По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица.

В середине октября Совет по правам человека подготовил законопроект, в котором планируется закрепить понятие "семейно-бытовое насилие" и типы защиты от него. Позднее в законопроект добавили понятие "преследование", а также предложили запретить общественным организациям обращаться в правоохранительные органы без согласия жертвы. Окончательный вариант законопроекта, внесенный в Госдуму, общественники раскритиковали - он оказался урезанным.