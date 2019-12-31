1919-й в фотографиях. Как жили и о чем мечтали 100 лет назад

Коммунистический мятеж в Берлине, Гражданская война в России, первый трансатлантический полет и рейсовые маршруты дирижабля "Цеппелин". Жизнь 100 лет назад в архивных фотографиях.

Дональд Томпсон (слева), фотограф еженедельника Leslie's, и капитан армии США Кингмор снимают фотографии в движении в Екатеринбурге на рубеже 1919 года. Город в этот момент под контролем Белой армии. Чехословацкий корпус отбил его у большевиков через неделю после расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

США в это время отходили от потерь Первой мировой войны. На фотографии – возвращение домой легендарного 69-го пехотного полка Армии США, воевавшего во Франции. Всего США в той войне потеряли более 100 тысяч человек убитыми, более 200 тысяч военнослужащих получили ранения.

На этой фотографии тоже США. 8 января 1919 года. Похороны 26-го президента США Теодора Рузвельта. Ойстер-Бей, штат Нью-Йорк. Не отошла еще от Первой мировой войны и Франция.

На снимке железнодорожный вокзал во французском городе Аррас. В феврале 1919 года он все еще стоит в руинах после бомбежек. А в Германии 1919 год начался с попытки коммунистического переворота. Массовые антиправительственные выступления против "кровавых собак и могильщиков революции" начались 5 января, но очень скоро закончились полным разгромом коммунистов.

На фотографии Бранденбургские ворота в Берлине в январе 1919 года. В отличие от Германии, которую глава российского большевистского переворота Владимир Ленин критиковал за отсутствие сильной и решительной коммунистической партии – в чем он и видел провал восстания, – в большевистской России партия была. И даже готовилась к очередному съезду.

Восьмой съезд Российской коммунистической партии (большевиков) прошел в марте 1919 года. Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Михаил Калинин (слева направо) на одной фотографии. Фотографии из США рисуют намного более безмятежную жизнь. До Великой депрессии еще 10 лет. В стране изредка происходят стачки, женщины постепенно отвоевывают свои права, и лишь одно сильно омрачило год: анархисты разослали по почте как минимум 36 бомб известным политикам, общественным деятелям, издателям и предпринимателям. Большинство бомб были обезврежены благодаря наблюдательности почтового работника. Бомбы были обнаружены в самом конце апреля 1919 года, а еще 20 апреля на Пасху в зоопарке Вашингтона собралось почти 55 тысяч человек.

Так выглядела пасхальная игра "катание яиц" в том году в столице США. "Солнечная сторона" жизни привлекала и актера и комика Чарли Чаплина. Летом 1919 года он закончил короткометражный немой фильм "Саннисайд" ("Солнечная сторона").

Кадр из фильма Чарли Чаплина, в котором действие происходит в деревушке под названием Солнечная Сторона. Лето – время пляжа. Так выглядел парад на "пляже для купания" в США в 1919 году.

Фотография хранится в библиотеке Конгресса США, но неизвестно, где она сделана и кто на ней. Это просто искусство фотографии ради искусства. Из таких же фотографий в библиотеке Конгресса – эта фотокарточка афганских кочевников.

Где именно она сделана и при каких обстоятельствах, история умалчивает. Но быт кочевников того времени фотография отражает очень хорошо. Один из прорывов 1919 года – беспосадочный перелет через Атлантику. Пилоты Джон Олкок и Артур Уиттен Браун вылетели из Ньюфаундленда 14 июня и через 16 часов приземлились на болоте в Ирландии. Посадка тяжелого бомбардировщика "Виккерс Вими" была жесткой.

Через несколько дней их произвели в рыцари и наградили орденом Британской империи. Памятник авиаторам стоит в лондонском аэропорту Хитроу. Первая мировая война закончилась, но американское присутствие в Европе осталось. Изначально американскому Красному Кресту была дана задача помогать военнослужащим США на фронте. Именно с этой целью гуманитарная организация мобилизовала 20 тысяч медсестер и открыла 54 передвижных больницы. После войны медицинский персонал Красного Креста стал помогать беженцам.

"Кто не моется, тот не ест", – с этим лозунгом американский Красный Крест работал на Балканах. Снимок сделан на территории нынешней Северной Македонии в июле 1919 года. Это база американского Красного Креста в городе Монастир (Битола) недалеко от границы с Грецией. Человек справа на фотографии только что помылся. Остальные ждут своей очереди. Группа людей перед зданием – интернированные, которые возвращаются из Болгарии домой. Заставляя людей мыться, Красный Крест пытался остановить эпидемию тифа и других инфекционных заболеваний в послевоенной Европе. Человек получал карточку на еду только после того, как принимал душ. В это время его одежду стерилизовали и делали на ней пометку, что этот беженец или бывший интернированный чист. А это Сербия, город Пирот недалеко от границы с Болгарией. Американскую гуманитарную помощь доставили на ослах. Доставка медикаментов и продовольствия была не самой простой задачей. Помощь доставлялась по морю до греческих Салоников, а дальше – на чем придется – через горы на Балканы.

Зимой помощь доставляли вот так.

Это машина Красного Креста на переезде из Будапешта (в Румынии) через вечно покрытые снегом горные вершины в Болгарии по дороге к сербскому Пироту. Порой было так холодно, что мотор глох. И тогда окрестные крестьяне помогали толкать транспорт. В самой Греции, куда приплывала помощь из США, тоже было плохо с продуктами питания.

Город Кавала на побережье одноименного залива севернее Салоник. Продавцы на уличном рынке в ноябре 1919 года. На фотографии корзинка, но она отнюдь не является мерой веса. Картофель, как и любые другие фрукты и овощи, продавали штучно, а не на вес. С момента официального окончания Первой мировой войны прошло всего пять месяцев.

Мирный договор, завершивший Первую мировую войну, был подписан в Версале 28 июня 1919 года. На фотографии в Версале слева направо совет четырех: премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Италии Витторио Орландо, премьер-министр Франции Жорж Клемансо и президент США Вудро Вильсон. Проигравшая войну Германия тем временем развивалась. На фотографии – рейсовое средство передвижения.

Фотография октября 1919 года. Пассажирский дирижабль цеппелин совершал ежедневные маршруты из Берлина в Фридрихсхафен. А Альберт Эйнштейн отпраздновал свое 40-летие.

Вот он 40-летний в своем кабинете в Берлине. До Нобелевской премии по физике ему остается еще два года. Все эти достижения проходили стороной от большевистской России, в которой шла Гражданская война.

На фотографии красноармейцы идут на фронт. Точная дата снимка неизвестна. Зато следующая фотография сделана в зловещий день для российских коммунистов. Вечером 25 сентября 1919 года в Московском комитете РКП(б), располагавшемся в особняке в Леонтьевском переулке, произошел мощный взрыв. Бомбу кинули в зал заседаний на втором этаже в разгар совещания, на котором было около 150 человек.

26 сентября Лев Троцкий приехал к зданию Московского комитета РКП(б), чтобы почтить память 12 погибших, выразить сочувствие 55, получившим ранения, и дать гневный отпор тем, кто совершил этот теракт. Вслед за этим в партии и московских политических кругах началась жесткая зачистка. Гражданская война в России официально закончилась в 1922 году. В ней погибли более 10 миллионов человек. Более 2 миллионов предпочли покинуть страну.

На фотографии украинские крестьяне на опознании своих близких, убитых большевиками. Ноябрь 1919 года. Летом Добровольческая армия отбила Полтаву у красных. Но пребывание белых в городе продлилось недолго – четыре месяца.

А этот снимок сделан фотографом американского Красного Креста, как он написал, в "Малороссии". В записке отмечено также, что украинские крестьяне долгие годы сначала Первой мировой, а потом Гражданской войны не могли купить ни еды, ни одежды и были вынуждены перейти к производству всего самостоятельно. Фотограф отмечает их трудолюбие и находчивость. Фотография ноября 1919 года. Кстати, именно в 1919 году был сделан мощный прорыв в области фотографии.

В декабре 1919 года Джордж Истмен (слева), основатель компании "Истмен Кодак", и Томас Эдисон представили свои открытия. Эдисон изобрел оборудование для движущихся кадров, а Истмен – камеру-ящик и роликовую пленку. Вместе это составляло кинокамеру. И как раз ко времени.

Темп жизни становился все быстрее. Нью-Йорк заполнялся машинами, в нем росли высотки. Вид на Пятую авеню в декабре 1919 года. И даже охрана тюрем и заключенные хотели запечатлеть себя в самом привлекательном виде.