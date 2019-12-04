Пастору, 25 лет живущему в России, предписано покинуть страну

Свердловский областной суд аннулировал вид на жительство в России пастору баптистской общины города Тавда Хельмуту Берингеру.

Как сообщает "Новая газета", в течение 15 дней пастор должен покинуть страну – несмотря на то, что он переехал из Германии в Россию двадцать пять лет назад, его супруга является гражданкой РФ, и у них четверо детей, двое из которых несовершеннолетние.

Комментируя приговор, Берингер сказал, что фактически его разлучают с семьёй. Он добавил, что знает "сотни людей, которые хотят уехать из России в Германию", в отличие от них он хотел остаться жить в Тавде, но подчинится решению суда.

Адвокат Владимир Ряховский подтвердил, что законной возможности остаться в стране у Берингера нет.

Пастор баптистской церкви Хельмут Берингер переехал в Россию в 1994 году. Он занимался фермерством. В июне 2018 года Берингер попал в поле зрения ФСБ – из-за того, что раздавал жителям Тавды брошюры, изданные Российским союзом христиан-баптистов. Одну из брошюр он дал несовершеннолетней девочке, что спецслужбы посчитали "нарушением правил ведения миссионерской деятельности".

Именно по требованию ФСБ суд аннулировал вид на жительство Берингеру. При этом, по словам адвоката пастора, обвинение против него было засекречено. Известно лишь, что в справках ФСБ Берингер назван "сторонником насильственного изменения Конституционного строя РФ" и противником РПЦ. На суде представители ФСБ никаких доказательств этого не предъявили, заявив, что их доводы "были представлены суду в письменном виде". Адвокат Ряховский считает, что Берингера фактически лишили права на защиту.