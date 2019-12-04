СБУ подтвердила задержание члена "Единой России" Игоря Кучерявого

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на административной границе с аннексированным Крымом члена политсовета Севастопольского отделения "Единой России" Игоря Кучерявого. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. В нём задержанного называют активным сторонником аннексии полуострова.

По информации СБУ, Кучерявый, "известный своей антиукраинской позицией", планировал прибыть на материковую часть государства для получения украинского паспорта.

В ведомстве считают, что задержанный причастен к организации блокпостов в Севастополе. Решается вопрос о предъявлении Игорю Кучерявому подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявляет СБУ.

Сообщения о задержании члена "Единой России" на украинском пункте пропуска "Каланчак" появились накануне вечером. Севастопольское отделение российской партии тогда не смогло официально подтвердить информацию, но уточнило, что мобильный телефон Кучерявого оказался недоступен.

Как отмечает СБУ, Игорь Кучерявый был награждён медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и памятным знаком ФСБ, который выдают "защитникам Крыма и Севастополя".