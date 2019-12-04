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В список самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg вошли бывший гендиректор НТВ и Грета Тунберг

Борис Йордан

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Бывший гендиректор НТВ Борис Йордан попал в рейтинг 50 влиятельных людей мира агентства Bloomberg. Сейчас бизнесмен является совладельцем и руководителем компании Curaleaf, крупнейшего продавца медицинской марихуаны в США. Рыночная стоимость компании составляет два с половиной миллиарда долларов.

Йордан — один из самых известных финансистов в истории России. В начале 2000-х американец с российскими карьерами, приехавший в страну в начале 90-х, возглавлял "Газпром-медиа" и телекомпанию НТВ. На российском рынке одним из его самых известных активов была компания "Ренессанс-Страхование".

В список Bloomberg также вошёл выходец из России Михаил Харитонов, основатель хедж-фонда Voleon, женская сборная США по футболу, певица Рианна, рэпер Lil Nas X и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Bloomberg публикует рейтинг 50 самых влиятельных людей мира с 2011 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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