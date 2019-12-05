Три человека ранены в результате стрельбы на базе Перл-Харбор

Военнослужащий ВМС США открыл стрельбу на военной базе Перл-Харбор на Гавайских островах. Три человека получили ранения. Стрелок покончил с собой на глазах у очевидцев.

Пострадавшие - гражданские сотрудники базы, двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Доступ на военную базу был временно заблокирован.

7 декабря, в Перл-Харборе должны пройти памятные мероприятия по случаю 78-ой годовщины атаки японской военной авиации на эту базу ВМС США в 1941 году. Тогда здесь погибли 2400 американских солдат. После этого нападения Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.