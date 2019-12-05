Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Три человека ранены в результате стрельбы на базе Перл-Харбор

Приезд президента США Дональда Трампа на базу ВМС Перл-Харбор (архивное фото)

Смотреть комментарии

Военнослужащий ВМС США открыл стрельбу на военной базе Перл-Харбор на Гавайских островах. Три человека получили ранения. Стрелок покончил с собой на глазах у очевидцев.

Пострадавшие - гражданские сотрудники базы, двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Доступ на военную базу был временно заблокирован.

7 декабря, в Перл-Харборе должны пройти памятные мероприятия по случаю 78-ой годовщины атаки японской военной авиации на эту базу ВМС США в 1941 году. Тогда здесь погибли 2400 американских солдат. После этого нападения Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG