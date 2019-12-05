Жена подозреваемого по делу "Хизб ут-Тахрир" заявила о пытках мужа

В Тюмени жена подозреваемого по делу организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической и запрещенной в России, заявила о пытках ее мужа Фарруха Махкамова в СИЗО. Об этом сообщило издание "ОВД-инфо".

Джамеля Магомедова рассказала, что следы пыток заметил адвокат, который недавно посетил её мужа в СИЗО. По его словам, Махкамова избили, пытали током, заливали неизвестную жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием.

По сообщению адвоката, сотрудники правоохранительных органов добивались показаний о том, что другой подозреваемый Марат Сайбаталов является организатором местной ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Под воздействием этих нечеловеческих пыток мой муж вынужденно подписал бумаги которые сунули ему следователь и его подопечные", – сказала Магомедова.

По её данным, другие задержанные тоже давали показания под пытками.

18 ноября Сотрудники ФСБ по Тюменской области обыскали в Тюмени дома 10 членов организации "Хизб ут-Тахрир". При этом после обыска в квартире Фарруха Махкамова "были видны следы крови в комнате".

По данным анонимного источника, Махмудова Шахбоза и Рината Хайрулина после задержания пытали током, а Махкамова, находящегося в изоляторе временного содержания, при аресте избили.