Жена подозреваемого по делу "Хизб ут-Тахрир" заявила о пытках мужа

В Тюмени жена подозреваемого по делу организации "Хизб ут-Тахрир", признанной террористической и запрещенной в России, заявила о пытках ее мужа Фарруха Махкамова в СИЗО. Об этом сообщило издание "ОВД-инфо".
Джамеля Магомедова рассказала, что следы пыток заметил адвокат, который недавно посетил её мужа в СИЗО. По его словам, Махкамова избили, пытали током, заливали неизвестную жидкость в задний проход и угрожали изнасилованием.
По сообщению адвоката, сотрудники правоохранительных органов добивались показаний о том, что другой подозреваемый Марат Сайбаталов является организатором местной ячейки "Хизб ут-Тахрир".
"Под воздействием этих нечеловеческих пыток мой муж вынужденно подписал бумаги которые сунули ему следователь и его подопечные", – сказала Магомедова.
По её данным, другие задержанные тоже давали показания под пытками.
18 ноября Сотрудники ФСБ по Тюменской области обыскали в Тюмени дома 10 членов организации "Хизб ут-Тахрир". При этом после обыска в квартире Фарруха Махкамова "были видны следы крови в комнате".
По данным анонимного источника, Махмудова Шахбоза и Рината Хайрулина после задержания пытали током, а Махкамова, находящегося в изоляторе временного содержания, при аресте избили.
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