В Приморье по делу о пытках свидетеля арестованы полицейские

В Приморье суд арестовал двух полицейских, подозреваемых по делу о пытках очевидца преступления. В ближайшее время мера пресечения будет избрана еще одному сотруднику полиции, сообщили редакции Сибирь.Реалии в пресс-службе Следственного комитета по региону.

На полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий. Следствие подтвердило, что в конце октября сотрудники отдела полиции "Кавалеровский" пытали очевидца убийства, произошедшего во время охоты. Родные убитого заявили, что следствие затягивали, так как, по их мнению, к убийству могут быть причастны оперативники отдела полиции по Кавалеровскому району и их родственники.

Свидетеля преступления - племянника убитого - задержали в отделе полиции на трое суток, не предъявив ему каких-либо обвинений. По словам пострадавшего, его били, заливали водку, а после надели на голову пакет, пристегнули наручниками к дереву и бросили в зимнем лесу на два часа, пытаясь добиться показаний о том, что он сам причастен к убийству дяди, пишет издание "PrimaMedia".