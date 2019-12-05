Речь для учебника: соцсети о последнем слове Егора Жукова

Итак, обвинение просит для его Егора Жукова четыре года лишения свободы.

Приговор ещё не вынесен, ну а пока в сети расходится на цитаты последнее слово Егора - яркое, глубокое и эмоциональное. Приведём из него несколько больших кусков, но обязательно почитайте его полностью:

Российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей. Много внимания, как нам говорят, уделяется институту семьи и патриотизму. А ключевой традиционной ценностью называют христианскую веру. Ваша честь, и, мне кажется, может быть, это даже хорошо, потому что христианская этика, действительно, включает в себя те ценности, которые мне поистине близки.

Во-первых, это ответственность. В основе христианства лежит история про человека, который решился взвалить страдания всего мира на свои плечи, история про человека, который взял на себя ответственность в максимально возможном смысле этого слова. По сути, центральная идея всей христианской религии — это идея личной ответственности.

А, во-вторых, любовь. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», — это главная фраза христианской религии. Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, взаимопомощь и забота. Общество, построенное на такой любви, есть общество сильное, пожалуй, наиболее сильное из всех, в принципе, возможных.<...>

Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху и их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, осталась лишь безысходность. Понимая, что рассчитывать им не на что, понимая, что как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они принести счастья не смогут, русские мужчины либо вымещают всю свою злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются. Россия первая страна в мире по количеству мужских самоубийств на 100 тысяч человек. В результате треть всех семей в России — это матери одиночки с детьми. Это мы так, хочется спросить, традиционный институт семьи защищаем.

Мирон Федоров, не раз приходивший на мои заседания, очень верно в свое время заметил: «У нас алкоголь дешевле, чем учебники». Государство создает все условия для того, чтобы между ответственностью и безответственностью россиянин всегда выбирал второе.

А теперь про любовь. Любовь невозможна без доверия. А настоящее доверие зарождается во время совместной деятельности. Во-первых, совместная деятельность — редкое давление в стране, в которой не развита ответственность. А, во-вторых, если совместная деятельность где-то все-таки проявляется, то она тут же начинает восприниматься охранителями как угроза. И не важно, чем ты занимаешься, — помогаешь ли заключенным, выступаешь за права человека, охраняешь ли природу, — рано или поздно тебя настигнет либо статус иностранного агента, либо тебя просто так «закроют».

Государство ясно дает понять: «Ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте». Собираться больше двух на улице нельзя — посадим за митинг. Работать вместе по социально-полезной повестке нельзя — дадим статус иностранного агента. Откуда в такой среде взяться доверию и в итоге любви — не романтической, а гуманистической любви человека к человеку?<...>

Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я, действительно, желаю видеть в своих гражданах два этих качества: ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человеческому. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви.

Все же, несмотря на все преграды, я ни секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед за горизонт годов и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми, где будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый представить себе такую Россию. Пусть этот образ руководит вами в вашей деятельности так же, как он руководит мной.

В заключение скажу следующее. Если сегодня все же суд примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами.

Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело «московское дело» — на Костю Котова, на Самариддина Раджабова и вижу улыбки на их лицах. Леша Миняйло и Даня Конон в минуты нашего недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс — пройти испытания во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо.

Сергей Кальварский:

Потрясающая речь Егора Жукова. Такой текст достоен первой полосы всех газет страны. Поразительное мужество и любовь к людям. Вот такого я бы хотел успеть застать президента.

Татьяна Аникина:

Говорят, в школах собираются ввести уроки любви к родине.

Идея так себе. Но я бы поддержала ее обеими руками, если бы урок начинался с чтения вслух этого Последнего Слова

Екатерина Шульман:

Да, это выдающаяся речь. Кроме всего прочего, это очень хорошая политология: и про насильственную атомизацию силами государства, и про совместное действие как условие преодоления недоверия. Наша наука - одна из социальных наук, она занимается изучением устройства общества и процессами, в нем происходящими. Егор Жуков - прекрасный студент-политолог, он знает, о чем говорит. Большая честь - иметь таких молодых коллег.

Константин Эггерт:

Это событие посткоммунистической истории России - потрясающая речь настоящего гражданина и патриота. Егор, низкий Вам поклон. Храни Бог - и неважно, верите ли Вы в Него. Скажем так: если Он есть, то Он с Вами.

Александр Морозов:

потрясающее для 21-летнего человека последнее слово на суде у Егора Жукова. Он говорит о том, что действия государства совершенно разошлись с пропагандируемыми им ценностями. Он сказал, что государство, апеллируя постоянно к христианским ценностям, на деле ведет к разобщению людей, ведет политику расчеловечивания и антигуманизма. О своих мотивах он сказал: все, что я делал и говорил, было продиктовано ответственность и любовью, поэтому я никогда не призывал и не мог призывать к насилию...

(*впервые в суде по политическому делу звучит тема антихристианской политики государства, причем очень точно обозначена ее суть - разобщение...)

Андрей Десницкий:

Я бы хотел, чтобы в это воскресенье в каждой общине, каждом приходе на богослужении прочитали речь Егора Жукова вместо проповеди. Опубликовали ее в ближайшем выпуске "Журнала Московской Патриархии".

Но этого не будет.

Снова многословное безмолвие славит многодумное безмыслие.

Константин Сонин:

это, возможно, те слова из 2019 года, которые будут в учебниках русской истории. И, я бы сказал, дело не в мужестве - хотя это мужественное выступление - в том же августе 1991 года стоять в оцеплении против бронетранспортёров путчистов требовало, может, и большего мужество. А в достоинстве и ясности смысла.

Елена Панфилова:

Любой историк или любой, кто читал книги Роулинг, вам скажет, чем в конце концов, пусть и не быстро, всё это закончится, и кто в анналах Клио кем будет записан.

Тут же без вариантов.

Но не перестаёшь удивляться тому, как люди безо всяких судов, добровольно и своими руками выносят себе приговоры, на которые не бывает апелляций.

Александр Воронков:

Это - Егор Жуков. Посмотришь на него и сразу видно - преступник он в нашей стране. И никаких доказательств не требуется. Хватит классового чутья.

Денис Билунов:

Егор Жуков - смелый и умный человек, о котором должен знать каждый сторонник демократических перемен в России.

Елена Чекалова:

Егор Жуков - мой герой. Ему всего 21 год. Я бы гордилась таким сыном. Горжусь таким гражданином. Мужественный, честный, умный и светлый.

Антон Шеховцов:

Егор Жуков - Человечище, сил ему.

А Россия пусть будет свободной, и поскорее.

Фёдор Крашенинников:



Каких светлых ребят пытается сломать проклятое ботоксное старичье



Кирилл Гончаров:

Вина Егора Жукова, которому прокурор просит дать 4 года только в том, что в отличие от большинства своих сверстников, он не живёт по принципу «моя хата с краю», он образованный, эрудированный, небезразличный к судьбе своей страны гражданин.

По логике обвинителей, он не такой как другие, его не подкупить деньгами, должностью в государственной структуре и тд, а значит - он опасен. Казалось бы, перед вами пример честного человека нового поколения, рассказывайте о его сильном характере и мужестве противостоять злу, но мы будто в мире кривых зеркал где все наоборот.

Очень надеюсь, что Егор выйдет на свободу. И уверен, что государство должно быть заинтересовано в этом ещё сильнее остальных.

Борис Акунин:

Проходят века, сменяются поколения , а такие мальчики в России не переводятся. На них и надежда.

Любовь Аркус:

Где берут (где дают?) таких детей?

Егору 21 год. Он, и такие как он, дают мне надежду на будущее моей родины. Которую я люблю. И не мыслю себя без нее. К мощнейшему моему сожалению, поколение наших детей (на 10 плюс минус меньше лет) не мыслят и не чувствуют так, как он. Круг наших детей --в Лондоне, в Мюнхене, в Австралии, в Америке... Их ровесники, дети богачей и олигархов, были туда посланы. Наши дети искали возможности туда уехать и устраивать свою жизнь.

Но вот племя младое, незнакомое -- и до дрожи близкое...

В свое время я отказалась от эмиграции, примерно исходя из того, о чем говорит Егор Жуков.

Алексей Мельников:

Егор Жуков – символ нового поколения. Молодой, смелый, умный, энергичный, красивый. Идеалист. Во всем отличный от седых, вялых, старых правителей. Контраст.



Ему сейчас ломают жизнь. Власти. Как и его поколению, большая часть которого хочет уехать из страны. Скоро будут думать не о том, как уехать, а как убежать. Из-за того, что устроили здесь начальники, из-за превращения страны в воровской общак с бандитами на стороже.



Правители хотят сохранить для себя и своих детей украденную ими у россиян страну? Поэтому репрессии?



Нет. Это уже в прошлом. Проехали.



Они этого не смогут сделать. Их дети тоже.



Поражение наступит неизбежно. Начальники это чувствуют, понимают. Они видят, что страна уходит от них безвозвратно. С этим ничего нельзя поделать. И уйдет.



Поэтому то, что власти делают с Егором Жуковым, со всеми, кого они посадили по «московскому делу», -это месть.



Мелкая, злобная месть гадины, на которую уже наступили, ее все равно раздавит ход истории.

Она извивается, уходя из жизни, умирая, стекленея глазами, впиваясь зубами во все живое, что видит вокруг – желая забрать на тот свет с собой как можно больше. Еще, еще! Обрызгать ядом, искусать всех, кто посмел счистить с себя воровскую слизь, кто благороден и мечтает о свободе. Как же так?! Вы будете жить, а я! Я! Я умру!

Даниил Коцюбинский:

Почему Россия никогда не будет свободной

Егор Жуков – студент-блогер (современный «пропагандист»), финал выступления на суде, 2019 г.:

«Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет».

Пётр Алексеев, рабочий-пропагандист (дореволюционный «блогер»), финал выступления на суде, 1877 г.:

«Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люди, и ярмо деспотизма, окруженного солдатскими штыками, разлетится в прах».

Пётр Алексеев, 1877 г.:

«Что мне защитник? Какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что в подобных процессах приговор суда бывает составлен заранее, так что весь этот суд есть не более, как комедия: защищайся, не защищайся, все равно. Я отказываюсь от защиты»

Егор Жуков, 2019 г.:

«Жду самого худшего все же. И поэтому если вдруг произойдет что-то меньше, чем 8 лет, то я буду рад».

8 лет Егору Жукову, вроде, не дадут. Дадут 4. Но увы. Свободной Россия не будет никогда. Вне зависимости от того, «подымется» ли в очередной раз «мускулистая рука миллионов» – или нет.

Ибо до тех пор, пока есть Россия, будут и скрепы. Когда «приговор составлен заранее» и когда «весь суд не более, как комедия».

И покуда прекрасные идеалисты и лучшие наши люди этого не признают и не попытаются обрести иные идеалы, свободные от обманных мантр о «свободной России», сансара четырёх блоковских стен, которые суть метафора тюремной камеры – «ночь – улица – фонарь – аптека» – так и не прервётся: «всё будет так – исхода нет»…

Александр Тимофеевский:

Егора Жукова они хотят уничтожить всерьез, сломать навсегда. И я очень надеюсь, что этот прекрасный юноша обретет свободу, все-таки не повторив судьбу Анатолия Марченко и других великих диссидентов.

Елена Лукьянова:

Меня сегодня раздирало - я в Вышке, я не в Вышке. Зачем я в Вышке, если студенческую газету лишают статуса студенческой организации, а студента на охране сдают на заклание невесть кому и по неведомо каким основаниям? Но к ночи поняла - я в Вышке ради таких как Егор Жуков. Это все. До тех пор, пока смогу...

Приведём и несколько враждебных Егору реплик.

Сергей Мардан:

Прочел речь Егора Жукова. Она странная.

Вроде бы это речь молодого Фиделя - «Приговорите меня! Это не имеет значения! История меня оправдает!». Но, на самом деле - нет.

Она очень аккуратная, почти стерильная и пустая, как трескотня Навального. Такое ощущение, что ее очень тщательно редактировали адвокаты, чтобы, не дай Бог, парень действительно не наговорил на 282 статью.

Поэтому, Фиделю дали 15 лет (хотя за вооруженный штурм казарм Монкада могли бы и казнить без разговоров), а юноше с чистыми глазами прокурор просит 4 года.

Иван Катанаев:

Искренне желаю Егору Жукову и его собратьям по несчастью побыстрее оказаться дома и избежать тюрьмы. Безусловно, ты талантливый парень и, хочется верить, искренен в своих текстах. Но искренность и желание добра не освобождает и не должна освобождать от ответственности за свои поступки. Я хочу пожелать тебе выкинуть из головы все эти штампы и ярлыки, побольше читать классической русской литературы, познакомиться с нашими политическими классиками – Данилевским, Тихомировым, Ильиным, Бердяевым. Самому прочитать Библию, а не материалы "экспертов" о христианстве. Аккуратно работать со статистикой. Ответственнее подходить к утверждениям и перепроверять все факты, которыми окружают тебя "соратники". И будет тебе счастье и внутренний покой.

Андрей Егоров:

В общем, взывает к жалости такая сильно ушибленная голова. А мог бы и промолчать. Ему бы хорошего пастыря из Церкви. Который научил бы его любви и жизни. Последний пассаж - "чем страшнее мое будущее, чем шире улыбка" - обесценило всё. Юный дурачок. Немножко жалко его. Чем заниматься важным делом - учебой, работой, любовью, воспитанием детей, как полагается истинному христианину, он выбрал путь уничтожения государства. У Оксимирона несколько паспортов. В том числе израильский. А ты, дурачок, куда уедешь?! Только на зону. Потом свобода. И опять - зона. И так без конца. Украл-выпил-в тюрьму. Определился. И улыбка все шире. Потому что зубов все меньше.



Мирон Федоров, у нас алкоголь дороже, чем учебник, а учебники давно электронные в лучших школах. Но насчет алкоголя тебе, конечно, виднее.



Делом, делом займитесь, бандерлоги!

Олег Кашин:



Ну и тоже «при всем при том при этом» - московское дело должно быть закрыто, все должны быть свободны, включая Егора Жукова, но последнее слово в формате жертв кровавого царизма - это что-то заведомо отвратительное, всеобщего умиления не разделяю, бесит вообще.

Станислав Яковлев:



Я был бы безусловно рад, если бы Егор Жуков и многие прочие арестованные по «Московскому делу» оказались бы сейчас - и впредь - на свободе.



И все же никак не могу заставить себя забыть о том, что Беглец и Котов получили срока только потому, что у всяких «революционно сознательных» тварей, сознательность которых сводится в основном к тому, что они только из Лондона пиздеть горазды, Синица ихняя гнойная в штанах воспалилась.



Вы сейчас ещё помитингуйте немножко за Синицу своего, а то по поводу Жукова «есть разные мнения», не дай Бог ещё и правда отпустят.



Вам же там в Лондонах как серпом по яйцам, когда здесь кого-то отпускают.

Так или иначе, ждать осталось недолго - приговор уже в эту пятницу.

Вадим Востров:

Власть сделала биографию Егору Жукову. Если в пятницу он получит реальный срок, то станет героем, а резонанс будет международным. Поэтому в пятницу, с очень большой вероятностью, мы будем свидетелями очередного судопроизводства в ручном режиме и Егор Жуков получит условный срок ( ну если они ещё не окончательно потеряли адекватность).