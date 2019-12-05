Палата представителей нашла основания для импичмента Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США выявил в действиях президента Дональда Трампа основания для импичмента. Глава Белого дома поставил свои личные интересы выше безопасности страны, заявил глава комитета демократ Джеральд Надлер, передает Reuters.
Ранее свой отчет уже подготовил комитет по разведке Конгресса. В документе нет прямых рекомендаций об импичменте, но члены комитета признают давление Трампа на украинские власти с целью дискредитировать своего политического противника Джо Байдена.
На вчерашнее заседания юридического комитета пригласили экспертов по Конституции, профессоров университетов. Они также считают, что действия Трампа подпадают под импичмент.
Ожидается, что юридический комитет вынесет вопрос об возможности импичмента Трампа на голосование всей Палаты представителей. Большинство голосов там у демократов. Но решение об импичменте должен будет поддержать Сенат, который контролируют республиканцы.
- Поводом для начала расследования о возможности импичмента президенту стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он состоялся 25 июля. Согласно стенограмме, Трамп, в частности, говорил о необходимости расследовать деятельность компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Джо Байдена, а также предполагаемое вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году.
- Демократы также утверждают, что Белый дом летом заморозил военную помощь Украине, чтобы добиться от неё сговорчивости. Действия президента, по мнению его критиков, могут быть квалифицированы как взяточничество, вымогательство или превышение полномочий
- Сам Трамп и члены его партии не согласны с обвинениями. В Белом доме назвали отчет "бреднями диванного блогера".
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