Le Mond сообщила о резервной базе ГРУ во французских Альпах

Российские шпионы использовали французские Альпы как резервную базу для операций в Европе. Об этом сообщает газета Le Mond со ссылкой на источники. 15 сотрудников элитного подразделения ГРУ отвечали за заказные убийства, саботаж и "мёртвые почтовые ящики". Их используют агенты для обмена информацией.

Предполагаемые шпионы, как утверждается, работали с 2014 по 2018 год. Некоторые из них неоднократно приезжали в регион Верхняя Савойя из Лондона, Москвы, Испании и Швейцарии, утверждают собеседники Lt Mond.

По данным издания, один из шпионов был причастен к отравлению в Великобритании в марте 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Источники утверждают, что сотрудники ГРУ работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не во Франции. При этом западные спецслужбы не смогли конфисковать оружие или какие-либо другие улики.