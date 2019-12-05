Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав братской России

Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав любого государства, даже братской России. Об этом на встрече с депутатами белорусского парламента заявил президент республики Александр Лукашенко.

"И я не хочу перечеркнуть все, что я сделал вместе с вами, народом: создал независимую суверенную державу, чтобы ее сейчас вложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда", - цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Президент подчеркнул, что Россия и Белоруссия до сих пор не решили ряд принципиальных вопросов по нефти, но страны не ведут диалога по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

7 декабря в Сочи состоится встреча Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным. СМИ писали, что в результате встречи может быть подписана программа интеграции между двумя странами. О том, какие именно документы могут быть подписаны и иные детали переговоров, пока неизвестно.

В конце 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности России проводить единую политику в области налогов и ценообразования с Белоруссией в рамках соглашения о союзном государстве от 1999 года. Документ предусматривал создание общей валюты, судов и таможни. Лукашенко тогда назвал высказывание российского премьера "пустым шантажом".

Критики белорусского президента считают, что новые соглашения об интеграции с Россией угрожают независимости страны.

Сегодня Медведев на встрече с журналистами заявил, что странам необходимо сделать все для сохранения уже имеющейся высокой интеграции. По словам премьера, странам не придётся "поступаться суверенитетом", но любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета.